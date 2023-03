Les Bourses européennes bien orientées sur fond de ralentissement de l'inflation

(AOF) - Les marchés actions européens débutent cette avant-dernière séance du mois sur une note favorable grâce à la décélération de l'inflation en mars en Espagne et dans les Länder allemands. Soutenu par les banques, le CAC 40 progresse de 1,06% à 7 262,85 points. Les investisseurs ont ainsi pris connaissance d'une inflation espagnole de 3,3% en rythme annuel, un niveau inférieur au consensus Reuters de 3,8% et de février où elle s'était élevée à 6%. Cette évolution est principalement due au fait que les prix de l'électricité et des carburants ont augmenté en mars 2022 et diminuent ce mois-ci.

Hors énergie et alimentation, elle est passée de 7,6% à 7,5%.

Dans le même temps, la publication des statistiques d'inflation dans les Länder allemands montre son ralentissement. Elle est ainsi notamment passée de 8,7% à 7,8% entre février et mars en Bade-Wurtemberg en rythme annuel et de 8,3% à 7,1% en Hesse.

Le chiffre de l'inflation pour l'ensemble de l'Allemagne sera connu à 14 heures.