Les Bourses européennes bien orientées avant la Fed

(AOF) - Clôturant hier en recul, les marchés actions européens reprennent des couleurs ce mardi. La Fed, qui se réunit aujourd'hui avant de livrer sa décision demain, monopolise l'attention des investisseurs. Ces derniers jugent probable une réduction de ses taux de 50 points de base. Aux Etats-Unis, les chiffres de ventes au détail et ceux de la production industrielle seront scrutés dans l'après-midi. Ipsos s'illustre après l'entrée de Bpifrance dans son capital via le fonds Lac1. Le CAC 40 progresse de 0,77% à 7506 points tandis que l'EuroStoxx 50 s'adjuge 0,75% à 4865 points.

En Europe, Kingfisher grimpe de 6,61% à 309,50 pence à la bourse londonienne. Le titre s'inscrit en tête de l'indice Footsie 100 après avoir relevé ses objectifs annuels. Le groupe britannique de magasins de bricolage, propriétaire des marques Castorama et Brico Dépôt en France a enregistré un bénéfice net de 237 millions de livres, quasi stable (-0,2%) au cours du premier semestre clos le 31 juillet. Son chiffre d'affaires s'est replié de 1,8%, à 6,75 milliards de livres sterling.

A Paris, Ipsos avance de 0,83% à 54,50 euros après l'annonce de l'entrée de Bpifrance dans son capital, à plus de 5% via le fonds Lac1. Ce dernier est dédié à l'accompagnement de grandes entreprises multinationales cotées sur le long terme. Le conseil d'administration du spécialiste des études par enquête proposera à la prochaine assemblée générale la nomination d'un représentant de Lac1 comme administrateur.

Mauna Kea (+13,10% à 0,38 euro) bondit près avoir rendu publics des résultats cliniques positifs contre le cancer du poumon obtenus grâce à son produit Cellvizio. Une récente étude clinique publiée dans le " Journal of Thoracic Disease " démontre l'efficacité de la combinaison du Cellvizio et de la bronchoscopie à navigation électromagnétique pour améliorer le diagnostic et le traitement du cancer du poumon. Cellvizio a permis un meilleur rendement diagnostique grâce à "une sensibilité de 96,43% et une spécificité de 100% dans la caractérisation des tumeurs malignes".

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à 3,6 en septembre contre 17,1 attendus après 19,2 en août.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail en août sont attendues à 14h30, suivies de la production industrielle et du taux d'utilisation des capacités de production en août à 15h15.

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en septembre et les stocks des entreprises en juillet seront publiés à 16 heures.

A la mi-séance, l'euro grappille 0,04% à 1,1136 dollar.