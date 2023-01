Les Bourses européennes bien loties après les chiffres de l'inflation US

Outre l'inflation, le marché du travail, qui reste extrêmement tendu, est l'autre variable surveillée avec la plus grande attention par la Fed.

Sur un an, l'inflation s'affiche en hausse de 6,5%.

Pour la première fois depuis plus de deux ans et demi, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont baissé en décembre, en raison notamment du recul continu des prix à la pompe.

(AOF) - Les principales Bourses européennes ont fini en hausse, après avoir réagi favorablement dès la publication de données sur l’inflation américaine, en baisse en décembre. Au plus fort de la séance, l’indice phare de la place parisienne a gagné 1,32% à 7 015 points. Le CAC 40 a ensuite perdu un peu de terrain, ne gagnant plus au final que 0,74% à 6 975 points. L’EuroStoxx 50 a ,lui, progressé de 0,79% à 4 132 points. Aux Etats-Unis, après avoir évolué dans le rouge à l’ouverture, les indices ont retrouvé du peps, le Dow Jones s’adjugeant 0,40% vers 17h30.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.