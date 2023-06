Les Bourses européennes avancent, Wall Street divisée

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mercredi, poursuivant sur leur lancée de la veille grâce à de bons indicateurs économiques, tandis que Wall Street, qui avait progressé mardi, est restée en demi-teinte.

Paris a gagné 0,98%, Francfort de 0,64%, Londres 0,52% et Milan 0,86%, après avoir ouvert en nette hausse, dans le sillage de bons indicateurs économiques américains.

Encore mercredi, le président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell n'a pas écarté l'hypothèse que l'économie américaine puisse éviter la récession, à l'occasion du forum de la Banque centrale européenne (BCE).

"Ce n'est pas la possibilité la plus évidente mais c'est tout de même une possibilité", a-t-il estimé alors qu'en début d'année, la Fed avait annoncé s'attendre à une légère récession durant la seconde partie de l'année.

Par ailleurs, il a laissé la porte ouverte à deux relèvements supplémentaires consécutifs des taux de la part de la banque centrale américaine dans les prochains mois.

Les investisseurs ont aussi pu se satisfaire du fort ralentissement de l'inflation en Italie, à 6,4% sur un an en juin contre 7,6% en mai. D'autres chiffres sur le rythme de hausse des prix dans le monde sont attendus cette semaine, notamment vendredi pour la France, la zone euro et les Etats-Unis.

Sur le marché obligataire, les taux des emprunts des pays européens réagissaient peu, et ne baissaient que légèrement. L'emprunt à 10 ans italien passait de 3,98% à 3,96%. Le taux de l'emprunt allemand à 10 ans baissait pour atteindre 2,30%, contre 2,35% mardi.

L'euro reculait de 0,44% à 1,0912 dollar pour un euro.

A Wall Street, après la séance en nette hausse la veille, les indices ont terminé en ordre dispersé: le Dow Jones a perdu 0,22%, le S&P 500 a cédé 0,04% tandis que le Nasdaq a avancé de 0,27%.

Les puces agitées

Nvidia a chuté de 1,81% après des informations du Wall Street Journal mardi soir selon lesquelles les Etats-Unis pourraient restreindre les exportations de puces dédiées à l'intelligence artificielle vers la Chine.

La réaction est mesurée "car les investisseurs voient plus le potentiel à moyen terme de l'intelligence artificielle que les risques sur le court terme", selon Guillaume Chaloin, gérant chez Delubac.

Qualcomm a perdu aussi 1,88% et Intel 1,55%.

Porsche sourit

Le patron du constructeur de bolides de luxe Porsche (+1,48%), Oliver Blume, a tiré un bilan positif pour l'année écoulée lors de la première assemblée d'actionnaires de la filiale de Volkswagen depuis son entrée en bourse à l'automne dernier. Les actionnaires ont approuvé le dividende d'un euro par action.

Le nouveau géant des parfums et arômes DSM-Firmenich, qui a vu ses ventes de vitamines se détériorer au deuxième trimestre, a annoncé mercredi une grande restructuration de cette activité. Le groupe confirme cependant ses objectifs à moyen terme: il attend toujours des synergies de l'ordre de 350 millions d'euros pour son excédent brut d'exploitation et vise une croissance de ses ventes organiques de 5 à 7% par an.

Le cours de son action a pris 3,90%.

Du côté du pétrole

Les prix du pétrole ont fortement rebondi mercredi après une réduction massive des stocks de brut américains traduisant de vives exportations et une demande d'essence soutenue.

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, a gagné 2,44% à 74,03 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois, a grimpé de 2,74% à 69,56 dollars.

fs-vmt/clc