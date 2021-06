Les Bourses européennes au rebond

(AOF) - Après le coup de mou de la veille, les Bourses européennes sont reparties de l'avant ce jeudi. Au son de la cloche, le CAC 40 a ainsi progressé de 1,22% à 6 631,15 points et l'EuroStoxx 50 s'est adjugé 1,12 % à 4 121,46 points. A Wall Street, la tendance est également au beau fixe en fin d'après-midi : le Dow Jones et le Nasdaq Composite prennent respectivement 0,69% et 0,83%

Sur le Vieux Continent, les investisseurs ont été ragaillardis par des indicateurs économiques favorables. Le plus significatif, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne, est au plus haut depuis plus de deux ans. Il est en effet ressorti à 101,8 en juin, après 99,2 en mai et contre un consensus de 100,6. Une donnée de bonne augure pour la vigueur de la reprise économique à venir.

Cela a permis de passer outre d'autres nouvelles moins convaincantes en provenance des Etats-Unis. D'une part, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé moins que prévu (411 000 contre 380 000 attendues). D'autre part, les commandes de biens durables ont progressé moins que prévu en mai (+2,3% contre un consensus de +2,8%).

Au chapitre des valeurs, Capgemini (+2,67%) a été galvanisée par le relèvement d'objectifs d'Accenture et Pernod Ricard (+2,13%) a profité de plusieurs relèvements d'objectifs de cours de la part de Deutsche Bank, Berenberg et Bernstein.

Hors CAC, la spéculation sur le dossier Europcar (+12,93%) ne retombe pas alors que Volkswagen a confirmé être intéressé par le dossier.

En revanche, Orange (-0,38%) a été pénalisée par son statut de valeur défensive dans un contexte de regain d'appétit pour le risque.