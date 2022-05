Les Bourses européennes attrapent un coup de froid

Il est ressorti à 55,5 le mois dernier contre 55,3 en première estimation et 56,5 en mars. " La tendance baissière de la production risque de s'accentuer. L'indice des perspectives d'activité continue en effet d'afficher un niveau nettement inférieur à sa moyenne de long terme tandis que le ralentissement de la croissance des nouvelles de commandes et le ratio carnets de commandes-stocks de produits finis suggèrent un recul de la production au cours des prochains mois ", a prévenu S&P Global. " Parallèlement, les fortes tensions inflationnistes risquent également de peser sur la demande ".

L'ambiance sur les marchés reste morose entre le Covid en Chine affectant Shanghai et Pékin, la guerre en Ukraine et une situation économique dégradée. Avant la décision de politique monétaire de la Fed mercredi, la séance a été animée par la publication des indices des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier.

Les principaux indices européens ont connu un trou d'air dans la matinée, plusieurs bourses nordiques étant victimes d'un flash crash. " Il est très clair pour nous que la cause de ce mouvement sur le marché est une transaction très importante effectuée par un participant au marché " a commenté la Bourse d'Oslo.

(AOF) - Les marchés européens ont reculé dans le sillage de la chute de Wall Street, vendredi. L’indice CAC 40 a clôturé en repli de 1,66% à 6 425,61 points après avoir chuté de plus de 3% dans la matinée. L'EuroStoxx50 a cédé 2,10% à 3 722,97 points. Wall Street, qui a connu son plus mauvais début d’année depuis 1939 pour l’indice S&P 500, se reprenait aujourd’hui. Vers 17h30, le Dow Jones perdait encore 0,42% après avoir déjà chuté de 2,8%, vendredi.

