Les Bourses européennes attendues sur une note stable ; la BCE en ligne de mire

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note stable à l'ouverture de la première séance de la semaine. Wall Street a terminé vendredi en territoire positif. Le Dow Jones et le S&P 500 ont enregistré des records de clôture, portés par les bons résultats des banques américaines. Tandis que la Chine a annoncé samedi le plan de relance de son économie, les investisseurs prendront connaissance ce jeudi de la décision de politique monétaire de la BCE. En France, les résultats de LVMH sont programmés demain après la clôture de la Bourse.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Acticor Biotech

Acticor Biotech annonce que 27 patients ont été recrutés dans l'étude de phase 2b Liberate évaluant le glenzocimab dans le traitement de l'infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (STEMI). Cette société de biopharmaceutique spécialisée dans le développement de médicaments innovants pour le traitement des urgences cardiovasculaires précise que cette étude inclura plus de 212 patients souffrant d'un infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (STEMI) et devant subir une intervention coronarienne percutanée.

Partouche

La Financière Partouche, actionnaire majoritaire à 66,83 % du groupe Partouche, a approuvé l'octroi de droits de vote multiples à Patrick Partouche, lui conférant plus de la majorité des droits de vote en assemblée générale de Financière Partouche, à savoir 50,7%, directement et via sa société Ispar. L'AMF a octroyé une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique visant les actions de la société groupe Partouche. Patrick Partouche est président du directoire de Financière Partouche depuis plus de 20 ans et président du conseil de surveillance de groupe Partouche depuis 13 ans.

Stellantis

Stellantis a perdu un peu plus de 2% la semaine dernière. Le constructeur automobile a confirmé en fin de semaine le lancement du processus formel d'identification d'un successeur à son patron Carlos Tavares. Le maître d'oeuvre de la création du groupe en 2021 prendra sa retraite à la fin de son mandat de directeur général au début de 2026. Le groupe, qui traverse actuellement une mauvaise passe, affiche la plus forte baisse du CAC 40 depuis le 1er janvier, à près de 45% après avoir lancé le 30 septembre un lourd avertissement sur ses résultats 2024.

Transgene

Transgene, société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce que, dans l’étude randomisée de Phase II qui évaluait TG4001 en combinaison avec avelumab versus avelumab seul chez des patients atteints de cancer du col de l’utérus et de cancers anogénitaux HPV16 positifs, récurrents ou métastatiques, l’objectif principal (amélioration de la survie sans progression), n’a pas été atteint.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique d'importance n'est attendue ce jour.

Vers 8h30, l'euro cède 0,08% à 1,0929 dollar.

Vendredi à Paris

Proches de l'équilibre à la mi-séance, les Bourses européennes ont clôturé la dernière séance de la semaine dans le vert après la divulgation cet après-midi des résultats meilleurs que prévu de plusieurs valeurs financières américaines, Wells Fargo, Blackrock et JP Morgan. Côté valeurs, Stellantis a plongé après l'annonce officielle du départ à la retraite de son patron Carlos Tavares en 2026. Le CAC 40 a gagné 0,48% à 7577,89 points, permettant à l'indice de gagner 0,48% sur la semaine. L'Eurostoxx50 s'est adjugé 0,65% à 5 002,86 points

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé la dernière séance de la semaine en territoire positif. Sur le front des statistiques, les prix à la production sont ressortis stables en septembre en rythme mensuel. Les résultats trimestriels de JP Morgan et de Wells Fargo ont été bien accueillis par les investisseurs. Les revenus et les revenus d'intérêts de JP Morgan ont augmenté au troisième trimestre. De son côté, Wells Fargo a dévoilé des profits meilleurs que prévu sur ce même trimestre. Le Dow Jones s'est adjugé 0,97% à 42863 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,33% à 18342 points.