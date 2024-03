Les Bourses européennes attendues sur une note hésitante

(AOF) - Dans le rouge hier, les marchés actions européens sont attendus sous le signe de la prudence alors que des indicateurs clés figurent au menu du jour : les ventes au détail en zone euro et l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis. Les investisseurs suivront également avec intérêt l'intervention du président de la Fed Jerome Powell devant le Congrès ainsi que le publication dans soirée du Livre beige de la réserve fédérale. Scor fait partie des valeurs à suivre, le réassureur ayant retrouvé le chemin des bénéfices après la publication de ses résultats 2023.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Ekinops

Ekinops a dévoilé un résultat net consolidé en baisse de 70% à 3,6 millions d'euros. L'Ebitda du fournisseur de solutions de télécommunications a chuté de 18% à 18,6 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 14,4% en 2023, contre 17,7% l'exercice précédent qui constituait un niveau record. Ekinops ciblait une marge d'Ebitda comprise entre 13% et 17%. Déjà publié, le chiffre d'affaires a augmenté de 1% à 129,1 millions d'euros.

Kering

Kering a réalisé une émission obligataire pour un montant total de 1,75 milliard d'euros. Elle se décompose en une tranche de 1 milliard d'euros à 8 ans assortie d'un coupon de 3,375% et en une tranche de 750 millions d'euros à 12 ans assortie d'un coupon de 3,625%. Cette émission s'inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du groupe de luxe et concourt à l'accroissement de sa flexibilité financière.

Orapi

Orapi a dévoilé une perte part du groupe de 18,8 millions d'euros au titre de ses résultats annuels 2023 contre un bénéfice net de 800000 euros en 2022. Le fabricant de produits et solutions de haute technologie pour l'hygiène et la maintenance industrielle a publié un Ebitda de 16,3 millions d'euros contre 16 millions d'euros un an plus tôt et 19,8 millions en 2021. Son chiffre d'affaires de 229,1 millions d'euros s'affiche en baisse de 0,2% par rapport à 2022 à périmètre courant.

Scor

Scor a fait état d'un bénéfice net record de 812 millions d'euros au titre de l'exercice 2023 contre une perte nette de 1,38 milliards d'euros un an plus tôt et un consensus de 814 millions d'euros. Les primes brutes émises, équivalent du chiffre d'affaires, s'affichent sur la période à 19,37 milliards d'euros, en recul de 1,8%. Le ratio combiné net, soit le rapport entre le coût des sinistres et le total des primes encaissées, est ressorti à 85% en réassurance de dommages et de responsabilité. Ce ratio s'élevait à 114,9% en 2022.

Les chiffres macroéconomiques

Les ventes au détail en zone euro en janvier seront communiquées à 11h00.

Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi privé en février sera publiée à 14h15.

Le témoignage semestriel du président de la Fed devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants est attendu pour 16h00 tout comme le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en janvier.

L'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera annoncée à 16h30 avant le Livre Beige de la Fed sur la santé de l'économie à 20h00.

Vers 8h30, l'euro grappille 0,07% à 1,0865 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont bouclé cette séance de mardi sur une note négative à l'exception du footsie britannique. Le PMI composite en zone euro est ressorti plus élevé qu'attendu en février alors que les prix à la production industrielle ont reculé en janvier. Au chapitre des valeurs, Thales a brillé en tête de l'indice phare de la place parisienne, soutenu par une performance trimestrielle meilleure qu'attendu. Le CAC 40 a perdu 0,30% à 7932,82 points tandis que l'EuroStoxx 50 a fléchi de 0,44% à 4891,37 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en baisse, affectés par le repli des valeurs technologiques. Côté statistiques, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur non manufacturier de l’Institute for Supply management est ressorti sous les attentes. Ce mercredi, plusieurs indicateurs sont attendus dont l’enquête ADP sur l’emploi privé. Au chapitre des valeurs, Target s'est singulièrement illustré à la faveur d'une publication trimestrielle meilleure qu'attendu. Le Dow Jones a perdu 1,04% à 38585 points tandis que le Nasdaq a fléchi de 1,65% à 15939 points.