Les Bourses européennes attendues sur une note haussière ; Trump en vedette

(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir dans le vert alors que cette première séance de la semaine marque l'investiture de Donald Trump pour un second mandat à la Maison Blanche. Wall Street est fermé ce lundi en raison de la journée Martin Luther King. Les marchés craignent que les mesures prises par le nouveau président américain ne contraignent la marge de manœuvre de la Fed et ne la forcent à maintenir ses taux à un niveau plus élevé. Le cour du brut recule, les marchés estimant que Trump assouplira les sanctions à l'encontre du pétrole russe.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Carrefour

Carrefour a procédé avec succès au placement d'une émission obligataire dite Sustainability-Linked pour un montant total de 500 millions d'euros. Celle-ci est indexée sur deux objectifs : le premier est lié aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre, sur les Scope 1 et 2 ; le deuxième concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux achats de biens et de services (Scope 3). "Cette émission a été sursouscrite près de 6 fois, démontrant une nouvelle fois la grande confiance de la communauté financière dans la qualité de la signature Carrefour", signale le groupe.

Icade

Icade et Predica, filiale assurance vie de Crédit Agricole Assurances, ont signé un accord pour procéder à un échange de titres détenus par Icade dans Præmia Healthcare contre des titres de Predica dans la société Future Way, propriétaire d'un actif de bureaux "well-positioned" à Lyon, et dont Icade est déjà l'associé majoritaire à 52,75%. Le groupe immobilier souligne que cette opération s'inscrit dans les objectifs de son plan stratégique ReShapE.

LVMH

LVMH a enregistré la semaine dernière la plus forte progression de l'indice CAC 40 : +6,99% à 690,10 euros, redevenant la plus importante capitalisation européenne. Le compartiment du luxe a été dopé jeudi par la performance robuste de Richemont. Le propriétaire de Cartier a largement dépassé les attentes du marché en termes de ventes lors du troisième trimestre de son exercice décalé 2024-2025. Les revenus du groupe suisse sont ressortis en hausse de 10% à 6,2 milliards d'euros contre 5,58 milliards d'euros de consensus.

Maurel et Prom

Maurel & Prom S.A. annonce la conclusion d'une lettre d'intention avec NG Energy International Corp, société cotée sur le TSX Venture Exchange de Toronto, en vue d'acquérir une participation opérée de 40 % dans le permis gazier de Sinu-9 en Colombie, pour une contrepartie de 150 millions de dollars à la date d'effet économique du 1er février 2025. Conformément à la lettre d'intention, les parties ont convenu de faire de leur mieux pour conclure rapidement un accord définitif conforme à la lettre d'intention.

Les chiffres macroéconomiques

Les marchés américains sont fermés en raison de la journée Martin Luther King

Vers 8h30, l'euro progresse de 0,36% à 1,0311 dollar.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes ont confirmé leur regain de forme avant l'investiture de Donald Trump, lundi. Si la saison des résultats se poursuivra aux Etats-Unis, le président élu devrait faire la pluie et le bon temps sur les marchés dans les prochaines semaines et les prochains mois. L'indice CAC 40 a clôturé en progression de 0,98% à 7709,75 points, portant ses gains sur la semaine à 3,75%. L'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,80% à 5147,78 points. Le DAX40 et le FTSE 100 ont pour leur part inscrit de nouveaux plus hauts historiques en séance.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de la semaine dans le vert avant l'intronisation ce lundi de Donald Trump. Une journée spéciale sera marquée par la fermeture de Wall Street en raison de la commémoration de la naissance de Martin Luther King. Vendredi, les permis de conduire et les mises en chantier en décembre sont ressortis supérieurs aux attentes. Du côté des valeurs, le groupe SLB a vu son titre bondir à la faveur d'une solide performance en 2024. Le Dow Jones a progressé de 0,78% à 43 487 points tandis que le Nasdaq a gagné 1,51% à 19630 points.