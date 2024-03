Les Bourses européennes attendues sous le signe de la stabilité

(AOF) - Dans le vert hier, les marchés actions européens devraient ouvrir cette nouvelle séance sur une note stable. Hier, les investisseurs ont pris connaissance du rebond inattendu des prix à la consommation aux Etats-Unis en février. Ce qui ne les empêche pas de toujours croire au scénario d'une baisse des taux directeurs de la Fed en juin. Les chiffres de la production industrielle en janvier en zone euro figurent notamment à l'agenda de ce mercredi. Le PIB britannique, en hausse de 0,2% à fin janvier, est ressorti en ligne avec les attentes.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eurazeo

Eurazeo annonce la signature d’un accord en vue de la cession de l'intégralité du capital de la société Peter Surgical à Advanced Medical Solutions Group, un spécialiste de renommée mondiale des dispositifs de cicatrisation des tissus coté à la Bourse de Londres. Eurazeo est actionnaire majoritaire de Peters Surgical depuis 2013. L’opération permettra à Peters Surgical de bénéficier de complémentarités avec Advanced Medical Solutions Group plc en termes de portefeuille de produits, de force de vente, de présence commerciale et de réseaux de distribution.

Mersen

Mersen a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires record de 1,21 milliard d'euros, en croissance organique de 13,2% par rapport à 2022, dont environ 5% est lié à des augmentations de prix. L'Ebitda courant du groupe atteint 202,7 millions d'euros, en croissance de 8,7 % par rapport à 2022 (+14% à changes constants). Cette amélioration est largement due à des effets volume et mix positifs. Le résultat opérationnel courant atteint 137,3 millions d'euros, soit une croissance de 12,9% par rapport à 2022 (+19% à taux de change constants).

TFF

Le chiffre d’affaires sur 9 mois de TFF atteint 369,5 millions d'euros, en hausse de 11,8 % et de 14,5 % à devises et périmètre constants par rapport à l’exercice précédent. Sur cette période, l’activité vins du groupe s’inscrit en croissance modérée : +0,8% à 166,2 millions d'euros. Les conditions météorologiques de la récolte 2023 ont pesé sur les niveaux d’activité en Europe hors France et en Océanie", explique l'entreprise.

Partouche

Le groupe Partouche annonce que son chiffre d’affaires du premier trimestre 2024 enregistre une hausse de 2 % sur un an et s’établit à 118,7 millions d'euros. Le groupe de casinos précise que son Produit Brut des Jeux (PBJ) s’établit à 173,2 millions d'euros sur la période, contre 171,9 millions d'euros un an plus tôt, en hausse de 0,7 %. Au cours de l’Assemblée Générale qui se tiendra le mercredi 20 mars prochain, les actionnaires pourront se prononcer sur la distribution d’un dividende d’un montant de 3 080 650,88 euros, soit 0,32 euro par action.

Les chiffres macroéconomiques

Le PIB au Royaume-Uni a progressé de 0,2% à fin janvier en rythme annuel, en ligne avec le consensus. Il a reculé du 0,1% le trimestre précédent.

La production industrielle en février en zone euro sera communiquée à 11h00.

Aux Etats-Unis, les stocks des produits pétroliers seront connus à 15h30.

Vers 8h30, l'euro s’effrite de 0,01% à 1,0927 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en hausse après la publication des chiffres de l'inflation en février aux Etats-Unis. L'indice américain des prix à la consommation est ressorti légèrement plus élevé que prévu en février. A Paris, Accor a progressé après avoir conclu un contrat visant à racheter des titres représentant 2,77% de son capital. L'indice CAC 40 a gagné 0,84% à 8047,48 points, soit un nouveau plus haut historique en clôture. A Francfort, le Dax a battu son précédent record en clôture se rapprochant des 18000 points (17972 points) contre 17 746 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont bouclé la séance de mardi en territoire positif. Les investisseurs y ont pris connaissance des données sur l'inflation outre-Atlantique en février. L'indice des prix à la consommation est ressorti plus prévu qu'annoncé alors que la Fed doit se réunir la semaine prochaine. Au chapitre des valeurs, Oracle a brillé en tête de l'indice S&P 500 grâce à une croissance trimestrielle plus forte que prévu. De son côté, Boeing a mal atterri, chutant de plus de 4%. Le Dow Jones s'est adjugé 0,61% à 39005 points tandis que le Nasdaq a progressé de 1,54% à 16265 points.