Les Bourses européennes attendues sans direction claire

(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir sans direction claire après une semaine agitée marquée par une troisième baisse des taux de la BCE et une série de résultats d'entreprises. La prudence devrait s'imposer alors que le scrutin présidentiel américain approche à grands pas. La Banque populaire de Chine (BPC) a procédé à une baisse attendue de ses taux directeurs, après avoir déjà assoupli le mois dernier sa politique monétaire. Une nouvelle salve de résultats d'entreprises est attendue des deux côtés de l'Atlantique dont Tesla ainsi que les indices PMI en zone euro.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eramet

Eramet (-22,17% à 53,20 euros) a enregistré la plus forte baisse du SBF 120 la semaine dernière, après la réduction de ses objectifs de production de nickel en Indonésie et de manganèse au Gabon 2024. En amont de la publication de son chiffre d'affaires au troisième trimestre le 24 octobre prochain, la société minière et métallurgique a pris cette décision, "compte tenu de conditions de marché particulièrement dégradées de l'acier carbone en Chine, et de la délivrance par les autorités indonésiennes cette semaine d'un permis de vente de minerai de nickel inférieur aux attentes".

Forvia

Forvia a annoncé une contraction de ses revenus au troisième trimestre et confirmé ses objectifs 2024, abaissés le mois dernier. L'équipementier automobile né au début 2022 du rapprochement entre Faurecia et le groupe allemand Hella, a enregistré un chiffre d'affaires de 6,36 milliards d'euros, en baisse de 2,6% en données publiées par rapport à la période correspondante de 2023. Dans le détail, il a progressé de 4,5% en Europe en données organiques, à 2,76 milliards d'euros et de 0,1% en Amérique du Nord, à 1,55 milliard d'euros.

LVMH

LVMH (-4,58% à 623,20 euros) a affiché la seconde plus forte baisse du CAC 40 la semaine dernière en raison de la publication d’un chiffre d'affaires 9 mois décevant. Sur cette période, ses ventes s'élèvent à 60,8 milliards d’euros, stables en organique, malgré le contexte actuel et une base de comparaison élevée après les années de croissance exceptionnelle post-Covid. En données publiées, les ventes ont reculé de 2% sur 9 mois. Les ventes de LVMH ont baissé de 3% en données organiques au troisième trimestre alors qu'une progression de 0,2% était anticipée par le consensus.

Ramsay Santé

Ramsay Santé annonce que son chiffre d'affaires a augmenté de 6,5% (+7,5% à périmètre constant) sur l'exercice 2024, clos fin juin, à 5 milliards d’euros, soutenu par une croissance du volume d'activité dans toutes les zones géographiques. Le groupe ajoute que son Ebitda a reculé de 1,7% à 610,9 millions d’euros, impacté par "des subventions significativement plus faibles que l’année précédente, une hausse des salaires, l'inflation des achats et des contraintes liées à la pénurie de personnel". La marge d'Ebitda est passée en un an de 13,2% à 12,2%.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice des indicateurs avancés en septembre sera connu à 16h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,10% à 1,0856 dollars.

Vendredi à Paris

A l'exception du FTSE 100, les marchés européens ont clôturé dans le vert, au lendemain des annonces de la BCE. L'institution monétaire a abaissé jeudi ses taux directeurs pour la troisième fois depuis le début de l’année 2024. Boosté par les données statistiques chinoises, le compartiment du luxe est reparti de l'avant. Le PIB en Chine a crû de 4,6% sur un an au troisième trimestre. De plus, les ventes au détail dans ce pays ont accéléré sur un an en septembre à 3,2% après une hausse de 2,1% en août. Le CAC 40 a gagné 0,39% à 7613 points et l'Eurostoxx 50 a progressé de 0,71% à 4982 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de la semaine sur une note positive. Les mises en chantier de logements et les permis de construire ont reculé le mois dernier. Côté valeurs, alors que la saison des résultats se poursuit à un rythme soutenu, le groupe de streaming Netflix a bondi en Bourse après avoir dépassé les attentes de Wall Street concernant ses nouveaux abonnés trimestriels. Le Dow Jones, qui a signé un nouveau record en clôture, a grappillé 0,09% à 43275 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,63% à 18489 points.