Les Bourses européennes attendues proches de l'équilibre

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus proches de l'équilibre à l'ouverture de la première séance de la semaine. En ce lundi de Pentecôte, les échanges s'annoncent limités. Wall Street a terminé vendredi en zone positive après les chiffres sur l'emploi. L'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu le mois dernier, tandis que le taux de chômage est resté stable.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Odiot SA

Conformément à une décision du conseil d’administration, Odiot SA va procéder à un regroupement de ses actions. Les modalités de cette opération sont : 100 actions anciennes d’une valeur nominale d’un centime d’euro seront échangées contre une action nouvelle d’une valeur nominale d’un euro. Au total, 22 267 219 sont concernées. L’objectif pour la holding de contrôle de Odiot, une marque française d’orfèvrerie fondée en 1690, est de donner à ses titres une valeur " plus qualitative " et diminuer le nombre d’actions en circulation, source de volatilité et de coûts élevés de gestion.

Osmosun

Osmosun annonce la signature d'un traité d'apport avec Unibios Holding S.A., société de droit grec cotée à la bourse d'Athènes. Elle est relative au projet d'apport par Unibios de 6.913.580 actions ordinaires émises par Watera International au profit d'Osmosun, représentant 30,06% du capital social et des droits de vote de Watera International. Comme annoncé le 23 mai dernier via un communiqué, le projet de rapprochement avec Unibios, prévoit, sous différentes conditions suspensives, une prise de participation majoritaire d'Unibios dans le capital d'Osmosun.

Sanofi

Le groupe pharmaceutique Sanofi a indiqué qu'il livrera Beyfortus (nirsevimab) dès le début du troisième trimestre pour assurer une large disponibilité bien avant la saison 2025-2026 du virus respiratoire syncytial (VRS), qui commence généralement en novembre pour se terminer en mars. Les immunisations commencent au début de l'automne et ces livraisons anticipées permettront aux professionnels de santé d'aborder la saison en toute confiance.

TF1

TF1 a conclu un accord de sous-licence avec le groupe France Télévisions portant sur 12 matchs de l’UEFA Euro féminin 2025, qui se déroule en Suisse du 2 au 27 juillet, et 12 matchs de la Coupe du monde de rugby féminine 2025, qui a lieu en Angleterre du 22 août au 27 septembre. Diffuseur officiel des deux compétitions, TF1 conserve la majorité et les plus belles affiches de ces grands rendez-vous sportifs.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les stocks et ventes des grossistes en avril seront connus à 16H00.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,22% à 1,1424 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé quasiment à l'équilibre, au lendemain de la décision de politique monétaire de la BCE. Cet après-midi, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres encourageants du rapport mensuel sur l'emploi américain. Côté valeurs, Dassault Systèmes a fini dans le négatif après avoir décalé d’un an à 2029 son objectif d’un doublement de son bénéfice par action. Waga Energy a bondi après son possible rachat par la société d'investissement EQT. Le CAC 40 a gagné 0,19% à 7804 points. L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,29% à 5426 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé la semaine sur une note positive. L'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu le mois dernier, tandis que le taux de chômage est resté stable, a montré le rapport sur l'emploi. Tesla s'est repris au lendemain de son plongeon d'environ 15% dû aux attaques réciproques entre son cofondateur Elon Musk et Donald Trump. Ce dernier a par ailleurs annoncé une rencontre lundi à Londres entre des délégations américaine et chinoise pour discuter d'un accord commercial. Le Dow Jones a progressé de 1,05% à 42762 points et le Nasdaq de 1,20% à 19529 points.