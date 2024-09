Les Bourses européennes attendues en repli ; les PMI en vedette

(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir en recul alors que plusieurs indicateurs vont rythmer cette séance de mercredi. Les indices des directeurs d'achat (PMI) Composite seront à l'honneur en France, en Allemagne et en zone euro. Sur le front des statistiques, le temps fort de la semaine sera la publication, vendredi, du rapport sur l'emploi outre-Atlantique. Hier, Wall Street a fini en nette baisse sur fond d'inquiétudes sur la santé de l'économie américaine. Ce matin, à Tokyo, le Nikkei a terminé en recul de 4,24%.

L'analyse technique du CAC 40

Bouygues

Colas, filiale du groupe Bouygues, a annoncé avoir remporté en consortium avec l'égyptien Orascom et le japonais Hitachi Rail le contrat pour la rénovation de la ligne 1 du métro du Caire. Le montant total du contrat s'élève à environ 850 millions d'euros, dont 35% pour Colas, a précisé l'entreprise dans un communiqué. Le projet devrait démarrer en octobre 2024 pour une durée de 64 mois.sport. Colas Rail réalisera avec Orascom les travaux de modernisation de l’énergie électrique,de la caténaire, de l’électromécanique en stations et dans les tunnels et de la voie ferrée.

DMS

DMS Group (spécialiste français des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie) annonce la signature d'un partenariat stratégique avec JPI Healthcare Solutions pour la vente de mobiles de radiologie M1 sur le marché américain et à l'international. Cette collaboration va renforcer son empreinte sur l'ensemble des marchés couverts par JPI Healthcare Solutions, notamment le marché américain reconnu comme le plus dynamique et le plus lucratif pour les solutions d'imagerie médicale mobile haut de gamme.

Entech

Entech, société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, a remporté le marché public lancé par Vannes Agglomération en mars 2024 pour la fourniture, l'installation et la maintenance de 10 centrales photovoltaïques, dans le cadre d'un groupement d'entreprises composé de trois autres acteurs régionaux. Ce contrat se compose d'une tranche ferme et de 10 tranches optionnelles pour un montant total de près de 6 millions d'euros, dont plus de la moitié au bénéfice d'Entech.

Schneider Electric

Schneider Electric, spécialiste de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes industriels, a lancé le 27 août 2024, une émission obligataire de 1,5 milliard d’euros sous programme EMTN (Euro Medium Term Note) en deux tranches respectivement de maturité 6 ans avec un coupon fixe de 3% et 12 ans avec un coupon fixe de 3,375%. Cette transaction permet au groupe d’allonger la durée moyenne de sa dette et de renforcer sa liquidité.

Les chiffres macroéconomiques

En France, le PMI Composite S&P en août sera connu à 9h50 avant l'Allemagne à 9h55 et l'euro à 10h00.

Les prix à la production en juillet en zone euro seront publiés à 11h00.

Aux Etats-Unis, la balance commerciale en juillet sera dévoilée à 14h30.

Le Rapport JOLTS et les commandes de biens durables en juillet seront annoncés à 16h00.

Vers 8h30, l'euro grappille 0,04% à 1,1050 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont uniformément baissé ce mardi. Les investisseurs ont pris connaissance de l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis qui évolue toujours en zone de contraction. Le rapport sur l'emploi outre-Atlantique sera connu vendredi. Côté valeurs, Nexans a brillé en tête du SBF 120 après des évolutions positives sur le projet d’interconnecteur Great Sea reliant la Grèce et Chypre. Ubisoft et Atos ont fermé la marche de ce même indice. Le CAC 40 a reculé de 0,93% à 7575 points et l'Eurostoxx 50 a fléchi de 1,19% à 4914 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en baisse au sortir d'un week-end prolongé en raison du Labor Day. L'industrie des microprocesseurs a dégringolé, la super star du secteur Nvidia ayant dévissé de près de 10%. De son côté, US Steel s'est vu pénalisé par les déclarations de la candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris. Au chapitre des statistiques, l'activité dans le secteur manufacturier aux Etats-Unis est restée en contraction au mois d'août, selon l'ISM. Le Dow Jones a reculé de 1,51% à 40936 points tandis que le Nasdaq a fléchi de 3,26% à 17136 points.