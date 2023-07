Les Bourses européennes assoupies en l'absence de Wall Street

Les Bourses européennes évoluent sans grand mouvement mardi en l'absence d'indicateurs économiques de premier plan et des investisseurs américains le jour férié de la déclaration d'indépendance des Etats-Unis.

Paris reculait de 0,03%, Francfort de 0,16% et Londres prenait 0,12% vers 11H55 GMT.

Les taux d'intérêt des Etats européens remontaient encore un peu. Celui de l'emprunt à 10 ans français dépassait de nouveau les 3% (3,01%).

"Les actions européennes peinent à s'orienter dans un calendrier économique léger et sur des volumes faibles, les marchés américains étant fermés pour la fête de l'Indépendance", a observé auprès de l'AFP Fiona Cincotta, analyste chez City Index.

Mais la pause ne s'éternisera pas et l'analyste "s'attend à ce que les volumes reprennent" d'ici à vendredi et le rapport mensuel de l'emploi américain.

En Asie, Tokyo a reculé (-0,98%) après ses nets gains de la veille. Shanghai a terminé stable (+0,04%) et Hong Kong en hausse de 0,57%.

Mardi, la banque centrale australienne a laissé son taux directeur inchangé. Son gouverneur Philip Lowe a déclaré que si "le pic de l'inflation était passé", les perspectives économiques restaient incertaines.

Les semi-conducteurs conduisent les tensions

La Chine a annoncé lundi l'imposition à compter du mois prochain de restrictions sur les exportations de deux métaux rares dont le géant asiatique est le principal producteur et indispensables pour les semi-conducteurs.

"Les deux plus grandes économies sont toujours enfermées dans une guerre froide économique et commerciale depuis 2018", qui se répercute désormais sur "la production et à l'obtention du savoir-faire technologique" dont les puces des semi-conducteurs, rappelle Kelvin Wong, analyste d'Oanda.

Au Japon, les fabricants d'équipements pour l'industrie ont avancé, comme Advantest (+0,59%) et Taiwan Semiconductor (+1,04%).

En Europe, après un début de séance favorable, STMicroelectronics reculait de 0,42%, Infineon de 0,77% et ASMI de 0,05%.

Des milliardaires au chevet de Casino

Le distributeur français Casino, en difficulté, a annoncé mardi avoir reçu pour le renflouer deux offres rivales émanant de groupements menés par des milliardaires, grands noms du monde des affaires qui ont promis de lui apporter de l'argent frais.

L'action, qui avait perdu presque 50% de sa valeur la semaine passée, a rebondi de 16,22% avant d'être suspendue à la demande de l'entreprise, jusqu'à la publication d'un communiqué.

Sainsbury's au rayon des déceptions

La chaîne britannique de supermarchés Sainsbury's reculait de 1,49% après l'annonce que l'inflation alimentaire commence à baisser et malgré la publication d'un chiffre d'affaires (hors carburants) en hausse de 9,2% pour son premier trimestre décalé.

Le pétrole repart en hausse

Les cours du pétrole repartaient en hausse mardi à la mi-journée sans effacer complètement leurs pertes de la veille.

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, montait de 1,52% à 75,79 dollars vers 11H40 GMT.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en août, gagnait 1,66% à 70,95 dollars.

Vers 11H50 GMT, le billet vert avançait (+0,09%) face à l'euro, à 1,0902 dollar pour un euro.

bur-fs/jnb/eb