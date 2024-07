Les Bourses européennes affectées par une semaine riche en résultats

(AOF) - Les Bourses européennes ont globalement rebondi pour cette dernière séance d’une semaine riche en publications d’entreprises. L’indice CAC 40 a progressé de 1,22% à 7517,68 points, limitant ses pertes sur la semaine à 0,22%. Aux Etats-Unis, Wall Street a poursuivi son rebond, soutenue par des chiffres rassurants: le Dow Jones gagne plus de 1%.

La semaine a commencé par un rebond au moment de la renonciation de Joe Biden à briguer un second mandat. Elle a surtout été marquée par une grande quantité de résultats d'entreprise, et le CAC 40 a fini en légère baisse sur cinq jours après que la moitié des valeurs qui le composent ont livré leurs publications. LVMH, Stellantis, STMicroelectronics et Renault ont notamment pesé sur l'indice. Les sanctions boursières ont parfois été très lourdes. Les publications de Sanofi, Hermès, Michelin et Saint-Gobain ont été appréciée.

C'est cependant Eurofins Scientific qui signe la plus forte hausse de la semaine au sein du CAC 40 (+10,94% à 53,64 euros) après des résultats semestriels en progression. STMicroelectronics a pour sa part subi la plus forte baisse (-16,46% à 30,72 euros) après un nouvel avertissement.

Côté statistiques du jour, l'inflation américaine (Indice PCE) indicateur très surveillé par la Fed, a ralenti en juin sur un an. Elle a augmenté de 0,1% en rythme mensuel, après avoir été stable en mai. La baisse des taux longs américains est encore restée circonscrite après cette statistique. Le rendement du 10 ans perd 3,5 points de base à 4,212%.

"Alors que les marchés anticipent une première baisse des taux en septembre, il est encore trop tôt pour que la Fed déclare avoir vaincu l'inflation" a déclaré ABN Amro IS. "La réunion de juillet pourrait donc s'avérer plutôt nuancée et Powell s'abstiendra très probablement de s'engager à l'avance sur un programme de baisse de taux".