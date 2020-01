Les Bourses européennes achèvent la séance sur une note indécise

Au chapitre des valeurs, Trigano (-3,98%) a été sanctionnée dans le sillage de ses trimestriels et Dassault Aviation (-3,41%) a été pénalisée par des livraisons de Falcon décevantes en 2019. A l'inverse, les objectifs 2022 de Plastic Omnium (+4,66%) ont été salués et Coface (+4,55%) a bénéficié d'un relèvement de recommandation de JPMorgan.

Aux Etats-Unis, c'est l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services qui a surpris favorablement. Il est ainsi ressorti à 55 en décembre, pour un consensus de 54,5 et après 53,9 en novembre.

Sur le front des statistiques, les indicateurs du jour étaient globalement favorables. En zone euro, les ventes au détail ont progressé de 1% en novembre, alors que le consensus visait une hausse plus limitée de +0,6%.

Si les tensions géopolitiques demeurent entre les Etats-Unis et l'Iran, les investisseurs semblent écarter pour le moment un scénario de véritable embrasement. Les craintes concernant l'approvisionnement mondial en pétrole se sont apaisées et les cours du pétrole ont reflué.

