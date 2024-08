Les Bourses européennes à la peine après l'inflation

(AOF) - Les Bourses européennes ont terminé la semaine en territoire négatif, ne parvenant pas à signer une troisième séance de suite dans le vert. Le CAC 40 a reculé de 0,13% à 7630 points mais s'est adjugé 2,43% sur le mois d'août. L'EuroStoxx 50 a perdu 0,13% à 4959 points. De l'autre côté de l'Atlantique, les indices américains s'affichent en ordre dispersé, avec un Dow Jones en repli de 0,13%, vers 17h45.

Calme en début de semaine, l'agenda macroéconomique s'est renforcé depuis mercredi.

Et ce vendredi, le maître-mot était l'inflation.

En zone euro, elle a décéléré en août sur un an. Elle est passée de 2,6% à 2,2%, tombant à son plus bas niveau depuis trois ans. Aux Etats-Unis, l'inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 2,6% en rythme annuel, soit moins que le consensus de 2,7%, et à 0,2% en rythme mensuel, conformément au consensus. Des données encourageantes avant les prochaines décisions de politique monétaire de la Fed (17-18 septembre) et de la BCE (12 septembre).

L'autre temps fort de la semaine était la publication des résultats trimestriels du fabricant de puces électroniques Nvidia. Au lendemain de ceux-ci, le géant de l'IA a reculé en Bourse malgré avoir enregistré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. La performance de la firme californienne a toutefois déçu les investisseurs.

"La marche était haute. Mais Nvidia n'a pas déçu", considère Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.

"C'est une bonne nouvelle car l'assise de l'entreprise est telle que le moindre mouvement de son action entraîne des répercussions jusqu'au marché du crédit à haut rendement en Europe. L'entreprise de tous les records – le 31 juillet dernier sa capitalisation boursière a augmenté sur la journée de 329 milliards de dollars – a plus que doublé son chiffre d'affaires au deuxième trimestre", ajoute-t-il.

Hier, les Etats-Unis ont enregistré au deuxième trimestre une croissance de 3,0% après 1,4% lors du précédent trimestre. Le consensus était de 2,8%.

Sur le front des statistiques du jour, l'indice de confiance de l'Université du Michigan est ressorti quasiment en ligne avec les attentes : à 67,9 contre un consensus de 67,8 et après 66,4 en juillet.

Côté valeurs, Crédit Agricole a fini en tête de l'indice CAC 40 après avoir bénéficié d'un relèvement de recommandation de HSBC, qui est passé de Conserver à Achat.