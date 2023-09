Les Bourses européennes à la fête, Wall Street s'inquiète

Les Bourses européennes ont nettement progressé vendredi, soulagées de l'amélioration des données économiques chinoises, alors que Wall Street s'inquiète à l'approche de la réunion de la banque centrale américaine (Fed) et redoute les conséquences d'une grève majeure dans le secteur automobile.

En Europe, Paris a gagné 0,96%, Francfort de 0,56%, Milan 0,08% et Londres 0,50%, prolongeant les gains de la veille nés de leur espoir que la Banque centrale européenne (BCE) en ait fini avec les hausses de taux directeur, après son dixième relèvement.

Ainsi, la Bourse de Londres a réalisé sa meilleure semaine depuis janvier (+3,12%) et a touché son plus haut niveau depuis mai, portée par la hausse du prix des matières premières. Paris (+1,91%) et Milan (+2,35%) ont réussi une progression hebdomadaire inédite depuis deux mois.

"Les données chinoises plus fortes que prévu ont contribué à maintenir l'ambiance positive", écrit Neil Wilson, analyste de Finalto. Il s'agit notamment des ventes au détail, principal indicateur de la consommation, qui ont progressé bien plus que prévu en août. La production industrielle a suivi la même tendance.

A Wall Street, le Dow Jones a lâché 0,83%, l'indice Nasdaq a perdu 1,56% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 1,22%.

L'atmosphère était moins détendue. Les membres du principal syndicat automobile l'UAW, salariés de Ford, General Motors et Stellantis, ont entamé un mouvement de grève dans la nuit de jeudi à vendredi.

"Pour l'instant, cela ne touche que trois sites, mais nous nous attendons à ce que cela s'élargisse faute de compromis", a commenté Nancy Vanden Houten, d'Oxford Economics.

"L'impact économique devrait être temporaire, mais il existe un risque de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, en convalescence" après la pandémie de coronavirus, a-t-elle ajouté.

Malgré la grève, General Motors a fini en hausse (+0,86%), Ford s'effritant de 0,08%.

La Chine porte le luxe

Les valeurs du secteur du luxe étaient orientées à la hausse partout en Europe, soutenues par les indicateurs chinois.

A Paris, LVMH a pris 2,50%, Kering 1,76% et Hermès 1,47%. A Londres, l'action de Burberry gagnait 2,60%. A Zurich, Richemont a gagné 2,87% et Swatch Group 1,93%.

Les taux pénalisent la tech

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des États en Europe montaient nettement, effaçant leur baisse après la réunion de la BCE. Le taux d'intérêt de l'emprunt à l'État allemand repartait à 2,67%, contre 2,59% la veille, et le taux français à 3,22%, contre 3,12% la veille.

Aux États-Unis, il ressortait à 4,33%, contre 4,28% la veille en clôture, tout proche des 4,36% atteints fin août, un sommet depuis 15 ans.

Ces tensions sur les taux ont fait souffrir les capitalisations technologiques géantes du Nasdaq comme Nvidia (-3,69%), Amazon (-2,99%), Meta (-3,66%) et Microsoft (-2,50%).

Au lendemain de son introduction en Bourse, qui l'a vu gagner près de 25% sur la séance, le concepteur de microprocesseurs Arm a consolidé, pour reculer de 4,47%. Le groupe britannique est désormais valorisé 62 milliards de dollars.

Le pétrole reste en hausse

Les cours du pétrole ont encore enregistré une séance de gains, vendredi, toujours orientés par l'insuffisance de l'offre, alors que des indicateurs ont donné de bonnes nouvelles de la demande en Chine et Etats-Unis.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre s'est porté à 93,93 dollars, en hausse de 0,24%. Plus tôt, il a frôlé le seuil symbolique de 95 dollars, à 94,63 dollars.

Quant au prix du West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en octobre, il a gagné 0,67%, à 90,77 dollars.

Le dollar faiblissait face à l'euro vendredi, tout en restant à un cours élevé après ses gains de la veille. Il reculait de 0,18% à 1,0660 dollar pour un euro.

