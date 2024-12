Les Bourses européennes à l'arrêt pour la dernière séance complète de l'année

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé la dernière séance complète de l'année sur une note négative, sur fond de faibles volumes et en l'absence d'indicateurs majeurs. De l'autre côté de l'Atlantique, les indices américains s'affichent également dans le rouge à mi-séance. Saint-Sylvestre oblige, les Bourses continentales baisseront exceptionnellement demain leur rideau en début d'après-midi avant de basculer en 2025. Le CAC 40 a reculé de 0,57% à 7313 points tandis que l'EuroStoxx 50 s'est replié de 0,60% à 4869 points.

Siemens Healthineers a fléchi de 1,73% à 51,20 euros à Francfort alors que Siemens AG, principal actionnaire du groupe de technologie médicale, compte réévaluer l'intérêt de sa participation. Telle est la principale annonce faite par le directeur financier du groupe technologique, Ralf Thomas, au journal Handelsblatt. Le groupe évalue sa participation de 75%, évaluée à 45 milliards d'euros, dans Siemens Healthineers en raison des avantages opérationnels limités des systèmes d'imagerie par résonance magnétique et de laboratoire de cette dernière.

A Paris, Casino (-98,62%) est le cancre de l'année 2024 au sein de l'indice SBF 120, talonné par le groupe Atos (-96,27%). Le distributeur, qui s'est replié de 1,78% à 1,07 euro ce lundi, ne fait plus partie de l'indice depuis le 23 décembre alors qu'il l'avait réintégré en juin à la faveur de sa restructuration orchestrée par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Casino a présenté en novembre son nouveau plan stratégique "Renouveau 2028" et entend se recentrer autour de ses enseignes de proximité pour viser l'équilibre en 2026 en termes de cash-flow libre avant frais financiers et dividendes.

BNP Paribas (+0,48% à 58,82 euros) a fini dans le vert tout comme Crédit Agricole (+0,57%) et Société Générale (+0,35%).

Les chiffres macroéconomiques du jour

L’inflation s’est élevée à 2,8% en décembre en Espagne en rythme annuel en données harmonisées, contre un consensus de 2,6% après 2,4% le mois précédent.

L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago est ressorti à 36,9 en décembre après 40,2 en novembre, contre 42,7 attendu.

Les promesses de ventes de logements ont augmenté de 2,2% en novembre aux Etats-Unis contre une hausse attendue de 0,9%. Elles avaient progressé de 1,8% en octobre.

A la clôture, l'euro perd 0,34% à 1,0391 dollar.