Les Bourses et le pétrole gardent la hausse, le dollar reflue

Les Bourses occidentales évoluaient dans le vert et les prix du pétrole poursuivaient leur hausse mardi, tandis que le dollar a atteint un plus bas depuis dix mois face à la livre.

La Bourse de New York a ouvert autour de l'équilibre: l'indice Dow Jones cédait 0,11%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, avançait de 0,16% et le S&P 500 était stable (+0,09%), quelques minutes après l'ouverture.

Le vert était de mise en Europe pour la plupart des indices: vers 13H35 GMT, Paris gagnait 0,47%, frôlant son record historique, Francfort 0,75%, Milan 0,41% et Londres était stable (+0,05%) en raison de prises de bénéfices sur les valeurs pétrolières.

Après avoir bondi lundi dans le sillage de l'annonce de coupes de production inattendues par des pays de l'Opep, le pétrole prolongeait ses gains.

Vers 13H35 GMT, le baril de Brent pour livraison en juin gagnait 0,79% à 85,60 dollars et le baril de WTI pour livraison en mai 0,98% à 81,26 dollars. Tout deux ont progressé de plus de 7% depuis lundi.

La hausse du pétrole, consécutive à la décision surprise de certains membres de l'Opep+ lundi de réduire leur production, met un peu la pression sur les banques centrales occidentales car elle relance les risques d'inflation.

Mais les investisseurs préfèrent miser sur le ralentissement de la hausse des prix observé ces derniers mois, essentiellement en raison du repli des cours de l'énergie depuis le début de la guerre en Ukraine.

Mardi, la BCE a publié un indicateur montrant que les attentes des consommateurs concernant l'inflation dans la zone euro avaient nettement diminué en février par rapport au mois précédent. La hausse des prix à la production en zone euro en février a aussi ralenti légèrement plus que prévu.

Plusieurs banques centrales ont décidé de ralentir la hausse de leur taux d'intérêt, comme la Banque centrale américaine lors de ses deux dernières réunions.

Mardi, la Banque centrale australienne a décidé de mettre en pause son resserrement monétaire en ne remontant pas ses taux pour la première fois depuis dix réunions.

Le gouverneur a toutefois déclaré que "de nouveaux resserrements monétaires pourraient être nécessaires" pour ramener l'inflation australienne, actuellement à 6,8% sur un an, vers les 2 ou 3% visés par l'institution.

"Même si une crise bancaire grave est évitée, un resserrement du crédit est en cours, intensifiant le frein à la croissance résultant des hausses de taux passées. Un second semestre beaucoup plus difficile se profile à l'horizon", prévient Thomas Hempell, responsable de la recherche macro et marché de Generali Insurance Asset Management.

Les opérateurs de marché se demandent notamment quand le ralentissement économique aux Etats-Unis va déboucher sur une récession. En Europe, où l'inflation reste élevée, la consommation pourrait être mise à mal au cours de ce trimestre.

L'Oréal se fait une beauté australe

L'Oréal, numéro un mondial des cosmétiques, a annoncé mardi la signature d'un accord avec Natura &Co pour l'acquisition d'Aesop, la marque australienne de cosmétiques de luxe, valorisée à 2,525 milliards de dollars.

La catégorie L'Oréal Luxe (Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, etc.) a occupé pour la deuxième année de suite en 2022 la première place au sein des différentes divisions du groupe avec 14,6 milliards d'euros de ventes (+18,6%). L'action gagnait 0,83% à Paris.

Du côté des devises et des taux

La livre profite de perspectives un peu moins grises au Royaume-Uni depuis le début de l'année et a atteint mardi un sommet en dix mois face à un dollar affaibli par des inquiétudes pesant sur le secteur bancaire aux États-Unis. Elle a touché le seuil symbolique des 1,25 dollar.

L'euro a lui touché son plus haut niveau depuis début janvier face au dollar. Mais vers 13H40 GMT, il ne montait plus que de 0,03% à 1,0902 dollar.

Le bitcoin reprenait 2,31% à 28.227 dollars.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des emprunts d'État montaient nettement, autour de 3,47% pour la dette à 10 ans américaine et 2,32% pour la dette allemande à même échéance.

