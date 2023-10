Les Bourses encore sur la retenue, or, pétrole et taux en hausse

Les marchés reculent mercredi, coincés entre la hausse des prix du pétrole, après de nouveaux épisodes de tensions au Proche-Orient, des résultats d'entreprises peu satisfaisants et des taux encore hauts.

Wall Street a ouvert en baisse: vers 13H45 GMT, le Nasdaq perdait 0,72%, le S&P 500 0,52% et le Dow Jones 0,30%.

En Europe, Paris reculait de 0,88%, Francfort de 0,92% et Londres de 0,77%, des pertes accrues depuis la fin de matinée.

Les investisseurs ont toujours le regard rivé sur le Proche-Orient et le conflit entre le Hamas palestinien et Israël, qui présente un risque d'escalade dans toute la région.

Mardi, une frappe sur un hôpital de Gaza, dont Israël et les Palestiniens s'accusent mutuellement, a fait des centaines de morts et provoqué un vent de colère au Proche-Orient.

Cet événement "met en évidence une probabilité bien plus grande qu'estimé jusqu'ici d'une éventuelle propagation du conflit", ainsi, "la prudence à court terme devrait largement dominer" les marchés, a estimé Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche de LBP AM.

"Il est certain qu'une intensification du conflit est susceptible de faire peser des risques sur l'approvisionnement mondial en pétrole, la région étant une zone de production majeure", a souligné Stephen Innes, analyste de Spi AM.

Après avoir pris plus de 3% en début de séance, les prix du pétrole se tassaient un peu, mais restaient orientés en hausse. Vers 13H25 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en décembre, prenait 1,29% à 91,06 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en novembre, avançait de 1,30% à 87,78 dollars.

Autre signe de prudence des investisseurs, l'once d'or s'échangeait pour 1.952,87 dollars, un plus haut depuis début août.

L'actualité économique est dominée par les résultats d'entreprises, marqués depuis mardi par plusieurs déceptions aux Etats-Unis.

Sur le marché obligataire, les taux continuaient leur ascension, poussés par la croyance que les politiques des banques centrales vont rester restrictives de longs mois encore.

Le taux d'intérêt à 10 ans de l'Etat américain montait à 4,87%, et celui de l'Etat français à 3,54%, autour de leur plus hauts niveaux depuis plus de 10 ans.

Morgan Stanley n'a pas convaincu

L'action de la banque américaine Morgan Stanley perdait 5,90% après publication de ses résultats.

La banque américaine a annoncé mercredi un bénéfice net supérieur au consensus au troisième trimestre, qui s'est appuyé sur la bonne facture des commissions dans la gestion d'actifs ainsi que dans divers investissements en titres. Mais la banque a aussi passé des provisions pour créances douteuses liées aux prêts dans l'immobilier commercial.

Pression sur les compagnies aériennes

United Airlines reculait de 6,88% à Wall Street, les investisseurs ayant retenu des résultats trimestriels la dégradation des prévisions de la compagnie aérienne pour la fin de l'année, plutôt que le bénéfice net en hausse de près de 21% au troisième trimestre 2023.

En Europe, Air France-KLM reculait de 3,44%, Lufthansa de 3,43%, IAG de 2,60%.

Nexi profite de rumeurs de marché

Le groupe Nexi (+14,07% à Milan), spécialisé dans les paiements électroniques, profitait d'un article de l'agence financière Bloomberg, selon lequel le fonds d'investissement CVC Capital Partners envisagerait un rachat.

A Paris, le spécialiste du paiement Worldline affichait la meilleure progression du CAC 40 avec une hausse de 3,14%.

ABB chute

L'action du groupe d'ingénierie helvético-suédois ABB (-6,49%) chute à Zurich après l'annonce de ses résultats trimestriels, sur fond de recul de la demande de robots en Chine, son patron prévenant que la faiblesse de ce marché devrait persister.

Du côté des devises

L'euro était en baisse face aux autres devises. Il reculait de 0,21% par rapport au dollar, à 1,0562 dollar pour un euro vers 13H30 GMT, et lâchait 0,12% face à la devise britannique, à 86,71 pence.

bur-fs/asl/er