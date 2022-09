Les Bourses en net repli sur fond de risques accrus de récession

Sur le plan des valeurs, celles liées au secteur de la défense comme Thales et Safran ont continué de bénéficier de l'incertitude géopolitique. Elles sont les seules valeurs avec TotalEnergies à finir dans le vert au sein du CAC 40.

En Allemagne, la hausse des prix en Allemagne a été plus forte que prévu, atteignant 10,9% en septembre, selon une première estimation publiée jeudi et plusieurs responsables de BCE ont plaidé pour une nouvelle hausse du taux directeur de 75 points en octobre.

Ce jeudi, la Première ministre britannique, Liz Truss, a assuré que son projet de budget, qui a plongé le pays dans une tourmente financière, était le meilleur moyen de relancer la croissance économique et de protéger ses compatriotes des conséquences de la crise énergétique.

Cette nouvelle séquence baissière sur les marchés traduit une morosité ambiante alimentée par la remontée rapide des taux d'intérêt et ses conséquences futures sur la conjoncture économique, tandis que le projet de budget britannique continue de susciter des inquiétudes.

(AOF) - Les marchés actions ont conclu la séance dans le rouge, reflétant un net regain d'aversion au risque et une dégradation de la conjoncture économique. L'indice CAC 40 a perdu 1,53% à 5 676,87 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 1,87% à 3 272,98 points. Aux Etats-Unis, également, le climat boursier est des plus tendus, avec un Dow Jones qui abandonne 1,52% vers 17h30.

