Les Bourses en forte hausse après les annonces de la Fed, de la Banque d'Angleterre et de la BCE

(AOF) - Les marchés actions ont nettement progressé, anticipant la fin dans les prochains mois de la hausse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre et de la BCE. L'indice CAC a clôturé en hausse de 1,26% à 7 166,27 points, son niveau le plus élevé depuis janvier 2022. L'EuroStoxx50 a progressé de 1,67% à 4 241,12 points. Wall Street évoluait en ordre dispersé, avec un Dow Jones en recul de 0,28% vers 17h30.

Le Nasdaq Composite gagnait en revanche 3,08%, galvanisé par la publication rassurante de Meta (Facebook) et la nette détente des taux longs des deux côtés de l'Atlantique, mais surtout en Europe.

La séance avait débuté dans le vert dans le sillage de Wall Street. Si la Fed a, comme anticipé, augmenté ses taux directeurs de 25 points de base, le discours de son président Jerome Powell a été jugé accommodant. Il a notamment mentionné à plusieurs reprises que le "processus de désinflation" était en cours.

La Banque d'Angleterre a dévoilé une hausse de 50 points de base de son taux directeur, en ligne avec les attentes. Les investisseurs ont surtout retenu que ses indications " sur la trajectoire future de la politique monétaire ont été légèrement édulcorées ", souligne le gestionnaire d'actifs, abrdn. Elle a en effet signalé qu'une nouvelle hausse des taux était désormais une possibilité et non plus un engagement.

Sans surprise non plus, la BCE a augmenté ses trois taux d'intérêt directeurs de 50 points de base et indiqué qu'elle entendait les relever de nouveau de 50 points de base lors de sa prochaine réunion de politique monétaire, en mars.

Les marchés ont fait la sourde oreille aux déclarations "hawkish" de sa présidente, Christine Lagarde, pour qui la BCE n'aura pas atteint en mars son pic de taux et qu'il restait encore du chemin à parcourir.

" Les conditions mondiales pourraient être très différentes lorsque le comité se réunira à la mi-juin. Bien que Mme Lagarde ait souligné qu'il y avait encore du chemin à parcourir par la suite, la banque centrale pourrait se retrouver seule à poursuivre la politique monétaire en territoire restrictif. La fin du jeu semble se profiler, et les marchés l'ont senti ", explique Columbia Threadneedle Investments.

" Aucune de ces Banques centrales n'a été dovish. Mais toutes n'ont pas été plus hawkish que prévu " signale Pictet Wealth Management à propos de la Fed, de la Banque d'Angleterre et de la BCE. " Il semble beaucoup plus difficile pour elles de repousser les attentes de baisse des taux ".

Et de fait, les taux longs ont nettement reculé en Europe : - 21 points de base à 2,07% pour le 10 ans allemand, -41 points de base à 3,76% pour son équivalent italien.

En Bourse, cette détente a bénéficié aux valeurs de croissance, et en particulier aux valeurs technologiques. Soutenu aussi par un chiffre d'affaires licences rassurant, Dassault Systèmes a fini en tête du CAC 40 avec un gain de plus de 12%. Publicis, dont la croissance organique en fin d'année a dépassé les attentes, a progressé de plus de 6%. En revanche, Orpea a continué sa plongée.