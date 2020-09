Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Bourses en Europe attendent prudemment la BCE Reuters • 10/09/2020 à 09:53









LES BOURSES EUROPÉENNES ÉVOLUENT PRUDEMMENT EN DÉBUT DE SÉANCE par Patrick Vignal PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent prudemment jeudi en début de séance dans l'attente des décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), dont les investisseurs espèrent un signal accommodant. À Paris, l'indice CAC 40 recule de 0,1% à 5.037,88 points vers 07h35 GMT. À Francfort, le Dax grappille 0,08% et à Londres, le FTSE cède 0,34%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro est quasiment inchangé (-0,03%), le FTSEurofirst 300 abandonne 0,15% et le Stoxx 600 lâche 0,16%. Le communiqué de la BCE tombera à 11h45 GMT et sera suivi trois quarts d'heure plus tard par la conférence de presse de sa présidente, Christine Lagarde. Les marchés n'attendent pas d'annonce fracassante mais pensent que l'institut d'émission, dont ils surveilleront les prévisions économiques, laissera la porte ouverte à des mesures de stimulation supplémentaires plus tard dans l'année. "Christine Lagarde devra une nouvelle fois exceller afin de convaincre le marché qu'elle se tient prête à agir de nouveau pour contrer les pressions déflationnistes persistantes, la hausse de l'euro et les risques économiques inhérents à la nouvelle vague du coronavirus qui touche plusieurs pays européens", lit-on dans une note de Saxo Banque. VALEURS EN EUROPE L'actualité des entreprises anime la cote en Europe dans les premiers échanges. LVMH perd 0,92% après avoir annoncé mercredi l'abandon du projet d'acquisition de Tiffany, qui a riposté en attaquant le géant français du luxe devant la justice américaine pour le contraindre à finaliser cette opération estimée à 16,2 milliards de dollars (13,8 milliards d'euros). Valeo et Faurecia prennent respectivement 1,98% et 3,69% après la décision de Berenberg d'entamer son suivi sur les deux valeurs avec des recommandations à l'achat. La plus forte baisse du Stoxx 600 est pour l'enseigne britannique de supermarchés Morrisons, qui perd 4,33% après avoir fait état d'un bénéfice au premier semestre en baisse de 25% en raison des effets de la crise sanitaire. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en forte hausse mercredi, portée par un rebond des valeurs technologiques après plusieurs séances de baisse et au lendemain du passage du Nasdaq en zone de correction. L'indice Dow Jones a gagné 439,58 points (+1,6%) à 27.940,47. Le S&P-500, plus large, a pris 67,23 points, soit 2,02%, à 3.399,07. Le Nasdaq Composite a avancé de 293,87 points (2,71%) à 11.141,56 points. Le Dow a signé sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis le 29 avril, le S&P depuis le 5 juin et le Nasdaq depuis le 14 juillet. Tesla, particulièrement malmené ces derniers jours, a grimpé de 11%. Apple, Microsoft et Amazon - les trois premières entreprises américaines par la capitalisation boursière - ont gagné pour leur part de 3,7% à 4,2%. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en hausse de 0,88%, portée par le rebond de Wall Street et un indicateur rassurant sur la santé de l'industrie japonaise. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,5%. CHANGES Du côté des devises, l'euro monte face au dollar (+0,25% à 1,183) après des informations de Bloomberg selon lesquelles les prévisions économiques que présentera la BCE ne différeront pas beaucoup de celles de juin. Le dollar est quant à lui orienté à la baisse face aux autres grandes devises (-0,11%) après avoir atteint mercredi son plus haut niveau depuis près d'un mois. TAUX Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des Treasuries à 10 ans perd un point de base à 0,69% après avoir progressé mercredi avec le retour de l'appétit pour le risque. Son équivalent allemand recule un peu, à -0,47%, dans les premiers échanges en Europe, en attendant les annonces de la BCE. PÉTROLE Les deux contrats de référence sur le pétrole sont à nouveau dans le rouge avec le retour des craintes pour la demande. Le Brent perd 0,3% à 40,67 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,5% à 37,87 dollars. (édité par Jean-Michel Bélot)

