Les Bourses en berne avant le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis

A la Bourse de Paris, les investisseurs ont opéré des dégagements sur les valeurs liées aux matières premières, comme ArcelorMittal et Eramet. Cette dernière a en outre subi un abaissement de conseil à Neutre d'Exane BNP Paribas. Le haut du palmarès a, lui, été occupé par les valeurs liées à l'automobile : Renault, Valeo...

Dans l'attente de cette publication, le marché des taux longs se tend. Les rendements du 10 ans américain et allemand gagnent environ 7 points de base, à respectivement 3,83% et 2,1%. Le pétrole continue également de monter dans le sillage de la décision de l'Opep+ hier.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.