Les Bourses en Asie flambent après le retour de Jensen Huang chez Nvidia

Un tableau électronique montrant la hausse du KOSPI à Séoul en Corée-du-Sud, le 24 novembre 2026 ( AFP / Philip FONG )

Les Bourses en Asie se sont envolées mardi dans le sillage de Wall Street, Séoul montant de 6 % et Taipei de 9 %, portées par l'euphorie des valeurs tech après le retour surprise de Jensen Huang à la tête du géant américain des puces Nvidia.

Les puces flambent, Nvidia rassure

A Tokyo, l'indice vedette Nikkei a clôturé sur une progression de 3,91 % à 58.644 points. A Séoul, l'indice Kospi a terminé sur une envolée de 6,32 % , tandis que la Bourse de Taipei a grimpé de 8,99 %.

Les places asiatiques sont propulsées par l'envolée des valeurs technologiques, comme les Bourses mondiales la veille.

Les géants sud-coréens des puces mémoire SK hynix (+6,73 %) et Samsung Electronics (+6,70 %) ont flambé, notamment les valeurs japonaises liées aux semi-conducteurs comme Advantest (+12,5 %). A Taipei, le mastodonte des puces les plus avancées TSMC a bondi de presque 10 %.

Tous se reprennent franchement après avoir fortement tangué ces deux dernières semaines, les déboires de Nvidia ayant aiguisé les inquiétudes sur les perspectives du secteur de l'intelligence artificielle (IA).

Le conseil d'administration de Nvidia a annoncé lundi avoir rétabli, avec effet immédiat, Jensen Huang dans ses fonctions de directeur général, moins de deux semaines après sa démission dans la foulée d'un scandale mêlant liaisons extraconjugales et soupçons d'espionnage chinois.

Ce coup de théâtre intervient après des appels répétés du président américain, Donald Trump, proche de Jensen Huang, à réintégrer cette figure emblématique de la tech au sein de l'entreprise qu'il a cofondée.

"Le retour de Jensen Huang lève l'une des plus grandes incertitudes pesant sur le secteur de l'IA: il n'est pas seulement le PDG de Nvidia, il est sans doute le principal ambassadeur de tout l'écosystème IA, ses relations avec les clients, fournisseurs et investisseurs sont difficiles à reproduire", estime Charu Chanana, de Saxo Markets.

"Ce retour en force de Huang est particulièrement bienvenu pour les valeurs tech asiatiques, dont beaucoup ont subi les conséquences de la crise de leadership chez Nvidia. Cependant, la reprise devrait favoriser (principalement) les entreprises établies et affichant des commandes stables, des bilans solides", souligne-t-elle.

Après la décision de maintenir M. Huang, "un mouvement massif d'achats a gagné un large éventail de titres à Wall Street, à commencer par ceux liés à l'IA", avant d'enflammer les places asiatiques, constatent les analystes du courtier Monex à Tokyo.

Toutefois, "les enquêtes concernant Jensen Huang se poursuivent et une audition devant le Congrès américain est attendue (début décembre). Le marché devrait rester attentif aux développements le concernant", estiment-ils.

"Le retour de Huang permet peut-être de résoudre la crise de gouvernance immédiate, mais il ne dissipe pas les incertitudes juridiques et politiques", confirme Mme Chanana.

La tech chinoise maussade

A rebours des autres marchés asiatiques, les Bourses chinoises étaient sans éclat.

Vers 06H30 GMT, l'indice hongkongais Hang Seng abandonnait 0,72 %, et à Shenzhen, l'indice composite cédait 0,09 %. L'indice composite shanghaïen n'engrangeait lui que 0,27 %.

Alors que Washington entend durcir l'accès de la Chine aux puces de pointe américaines en luttant mieux contre le contournement des restrictions déjà en place, les valeurs tech chinoises se trouvent sous pression : à Hong Kong, Alibaba lâchait 0,80 % et Baidu 2,60 %.

Repli du pétrole

Les cours du pétrole continuent leur repli mardi dans les échanges asiatiques en raison de la perspective d'un excédent d'offre d'ici fin 2026, malgré des tensions persistantes au Moyen-Orient.

Vers 06H30 GMT, le cours du baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial cédait 0,59 % à 88,84 dollars. Celui du baril de WTI nord-américain abandonnait 0,45 % à 79,81 dollars.

Sur le marché des changes, la devise japonaise cédait 0,2 %, à 159,34 yens pour un dollar, se maintenant non loin du seuil de 160 yens susceptible, selon les analystes, d'entraîner une intervention de Tokyo pour soutenir sa monnaie.