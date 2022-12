Les Bourses échaudées par de bons indicateurs et de mauvaises nouvelles de sociétés

Les marchés boursiers occidentaux ont reculé jeudi, des données macroéconomiques américaines solides alimentant la crainte d'une poursuite du resserrement monétaire, tandis que les mauvaises nouvelles d'entreprises s'accumulent.

Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge après un début de séance en hausse: Paris a perdu 0,95%, Francfort 1,30%, Milan 1,24% et Londres 0,37%.

A Wall Street, le Dow Jones a perdu 1,05%, l'indice Nasdaq a cédé 2,18% et l'indice élargi S&P 500 a abandonné 1,45%.

La croissance du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis au 3e trimestre a été révisée en hausse jeudi, et s'établit à 3,2% en rythme annualisé, ce qui a surpris les analystes. Ce chiffre avait déjà été révisé à la hausse une fois.

La consommation des ménages entre juillet et septembre a été plus élevée qu'initialement estimée, de même que les investissements fixes non résidentiels, précise le département du Commerce.

Mercredi il avait été annoncé que la confiance des consommateurs aux Etats-Unis avait rebondi plus qu'attendu par les analystes pour décembre, remontant à son plus haut niveau depuis plus de six mois.

"Malgré une hausse rapide des taux d'intérêt, l'économie est en croissance et, surtout, les ménages continuent de dépenser", souligne Rubeela Farooqi, cheffe économiste pour HFE.

"Cela alimente les inquiétudes quant au resserrement monétaire de la Fed" (banque centrale américaine), qui pourrait se poursuivre, explique Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Pour Adam Sarhan, de 50 Park Investments, les derniers jours de l'année 2022 sont l'occasion de liquider des positions et de concrétiser des pertes, ce qui tend à favoriser le repli du marché. Un mouvement qui est accentué par les faibles volumes d'échanges dûs à l'absence de nombreux opérateurs, déjà en congés.

Autre élément négatif, "les publications de résultats ont déçu", ont relevé les analystes de Schwab, dans une note.

Parmi eux figurent le réseau de vente de voitures d'occasion CarMax (-3,66% à 57,20 dollars), qui fait face à une décélération du secteur et a manqué la cible fixée par les analystes.

Le fabricant de semi-conducteurs Micron (-3,44% à 49,43 dollars) a lui aussi annoncé mercredi des résultats inférieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires en repli de 38% et une perte nette.

Micron plombe les semi-conducteurs

Le groupe de Lehi (Utah) souffre d'un ralentissement de la demande de puces électroniques, en particulier pour les smartphones, et prévoit de réduire ses effectifs de 10% environ en 2023.

Les mauvaises nouvelles de Micron ont jeté un froid sur tout le secteur des composants électroniques, du fabricant de cartes graphiques Nvidia (-7,04%) aux spécialistes des puces Intel (-3,21%) et Qualcomm (-3,41%).

Au-delà, c'est toute la galaxie technologique qui a été chamboulée, en particulier Amazon (-3,43%), Microsoft (-2,55%) et Apple (-2,38%).

Tesla toujours en marche arrière

Tesla a repris sa glissade (-8,88% à 125,35 dollars). L'action du constructeur de véhicules électriques est tombée jeudi à son plus bas niveau depuis septembre 2020.

Les analystes de Deutsche Bank ont revu à la baisse jeudi leurs estimations de résultats de Tesla pour le trimestre en cours et entrevoient un environnement difficile à court terme, lié notamment au fléchissement de la demande.

Ils voient également comme élément négatif le "bruit lié à la récente acquisition de Twitter" par Elon Musk.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole qui évoluaient en hausse en matinée ont clos en repli jeudi, influencés par la chute du marché boursier, alors que les investisseurs sont inquiets de l'évolution de l'économie des Etats-Unis l'année prochaine.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février a reculé de 0,84% à 80,98 dollars et le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois, a cédé 1,02% à 77,49 dollars.

Le marché des changes était peu animé. L'euro cédait 0,08% face au billet vert, à 1,0596 dollars.

Le bitcoin grignotait 0,11% à 16.802 dollars.

