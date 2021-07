Les Bourses échantent, inquiètes de l'inflation et de la résurgence du Covid

Les Bourses mondiales perdaient du terrain jeudi, dans un marché doutant de la vigueur de la reprise économique sur fond de forte progression de l'inflation et de résurgence de la pandémie de Covid-19.

En Europe, vers 14H15 GMT, Paris perdait 1,03%, Francfort 0,95%, Milan reculait de 1,08% et Londres de 0,74%.

De son côté, après avoir ouvert dans le rouge, Wall Street limitait un peu ses pertes: le Dow Jones cédait 0,04%, le S&P 500 perdait 0,19% et le Nasdaq 0,15%.

"Les actions européennes baissent (...), lestées par les majors pétrolières et les valeurs du voyage sur fond de baisse des cours du brut et d'augmentation des cas de Covid", résume Sophie Griffiths, analyste chez Oanda.

"D'une manière générale, l'humeur est pessimiste. L'augmentation du nombre de cas rappelle aux marchés que le Covid reste un risque, en dépit du succès des programmes de vaccination dans certains pays", poursuit-elle.

Les craintes liées à la résurgence de la pandémie alimentent en outre une rotation sectorielle en défaveur des valeurs cycliques - les plus étroitement liées à la conjoncture telles que les banques et les constructeurs automobiles -, et des titres liés au voyage à mesure que de plus en plus de restrictions de vol sont imposées, selon elle.

"Les inquiétudes concernant le rythme et la persistance de la hausse des prix semblent limiter l'optimisme concernant la reprise mondiale", estime de son côté Michael Hewson, analyste chez CMC Markets UK.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a pourtant réaffirmé sa conviction que les poussées inflationnistes ne seraient que transitoires, alors que les prix à la consommation et à la production ont atteint de nouveaux plus hauts en juin aux Etats-Unis.

Sur le marché obligataire, les rendements restaient orientés à la baisse, profitant de leur statut de valeur refuge.

Le taux d'intérêt du Bon du Trésor français à dix ans est même repassé en territoire négatif dans la matinée, pour la première fois depuis trois mois.

Côté statistiques, l'activité manufacturière de l'Etat de New York a progressé à un rythme record en juillet alors que la production industrielle a en revanche augmenté bien moins qu'attendu en juin aux Etats-Unis, plombée par la pénurie de semi-conducteurs qui ralentit la production automobile.

Par ailleurs, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont, comme attendu, reparties à la baisse outre-Atlantique après une hausse surprise la semaine précédente, atteignant un nouveau plus bas depuis le début de la crise.

Les marchés ont également digéré les dernières statistiques sur l'économie chinoise. La croissance du PIB s'essouffle au deuxième trimestre (+7,9% sur un an), alors que la consommation intérieure tarde à se remettre de l'épidémie et que le virus menace toujours l'économie mondiale.

Le secteur pétrolier vacille

Les prix du pétrole poursuivaient sur le chemin de la baisse jeudi, plombés par les négociations en coulisse de l'Opep+, synonymes d'ouverture prochaine des vannes selon certains observateurs de marché, mais aussi par une hausse inattendue des stocks d'essence aux Etats-Unis.

Vers 14H05 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre perdait 0,98% à 74,03 dollars à Londres.

A New York, le baril de WTI pour août reculait de 0,89% à 72,46 dollars.

Dans leur sillage, les valeurs du secteur pétrolier souffraient.

A Londres, BP perdait 2,64% à 296,70 pence et Royal Dutch Shell (action " B ") 2,20% à 1.378 pence.

A Paris, TotalEnergies perdait 1,25% à 36,64 euros et TechnipFMC 2,58% à 6,80 euros. CGG s'enfonçait pour sa part de 3,09% à 0,62 euro.

Le groupe Siemens en mauvaise passe

Siemens Gamesa (-13,66% à 22,69 euros), filiale espagnole spécialisée dans les éoliennes de Siemens Energy, a publié mercredi des prévisions annuelles décevantes. Dans son sillage, à Francfort, Siemens Energy plongeait de 10,63% à 23,04 euros et Siemens baissait de 2,32% à 130,46 euros.

Du côté de l'euro et du bitcoin

Vers 14H05 GMT, l'euro reculait de 0,14% face au billet vert, à 1,1820 dollar.

Le bitcoin perdait 2,8% à 31.903 dollars.

bur-jvi-jra/lem/oaa