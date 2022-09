Les Bourses de Tokyo et Hong Kong trébuchent après l'inflation américaine

Les Bourses de Tokyo et Hong Kong ont fortement baissé mercredi, accusant le coup de l'inflation américaine plus élevée que prévu en août, faisant craindre un tour de vis monétaire encore plus important aux Etats-Unis.

L'indice vedette Nikkei à Tokyo a lâché 2,78% à 27.818,62 points à la clôture, et l'indice élargi Topix a perdu 1,97% à 1.947,46 points.

A la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng était lui aussi en berne (-2,39% après 06H15 GMT).

La Bourse de New York avait aussi plongé mardi à la vue de l'indice de prix CPI, qui a révélé une légère hausse de 0,1% des prix en août sur un mois aux Etats-Unis, contre une baisse de 0,1% attendue par les économistes. Et sur un an, l'augmentation des prix a freiné moins que prévu.

Les investisseurs redoutent désormais que la Banque centrale américaine (Fed) ne décide, pour enrayer l'inflation, d'augmenter ses taux directeurs d'un point de pourcentage lors de sa prochaine réunion, les 20 et 21 septembre, ravivant le spectre d'une récession aux Etats-Unis.

Du côté des valeurs

HONDA MISE SUR LES DEUX-ROUES ÉLECTRIQUES: le constructeur automobile nippon Honda (-1,5% à 3.598 yens) a annoncé mardi viser la neutralité carbone pour l'ensemble de ses deux-roues d'ici à 2040, et prévoir pour atteindre cet objectif de lancer au moins dix modèles électriques dans ce segment d'ici à 2025.

Du côté du pétrole et des devises

Le pétrole évoluait en léger repli: le baril de WTI américain perdait 0,24% à 87,10 dollars vers 06H15 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord cédait 0,27% à 92,92 dollars.

Sur le marché des changes, le dollar descendait à 143,54 yens vers 06H30 GMT contre 144,58 yens mardi à 21H00 GMT.

Le yen s'est sensiblement apprécié à la suite d'informations de presse selon lesquelles la Banque du Japon (BoJ) aurait sondé mercredi des opérateurs du marché des changes, une action rarissime souvent considérée comme un signe annonciateur d'une éventuelle intervention de l'Etat japonais sur ce marché pour soutenir le yen, qui évolue actuellement à ses plus bas niveaux face au dollar depuis 24 ans.

Interrogé par l'AFP, un porte-parole de la BoJ n'a pas souhaité commenter ces informations.

La monnaie européenne perdait aussi nettement du terrain par rapport au yen, à raison d'un euro pour 143,30 yens contre 144,15 yens la veille.

L'euro s'échangeait pour 0,9978 dollar contre 0,9969 dollar mardi à 21H00 GMT.

