Les Bourses dans le vert pour le jour de la terre

En ce jour de la terre, les valeurs vertes ont bénéficié du sommet virtuel sur le climat organisé par les Etats-Unis. A cette occasion, ces derniers ont annoncé leur objectif de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de moitié d'ici 2030. Profitant des bonnes vibrations, Veolia a gagné plus de 2,7%, Neoen a bondi de 5,09% et McPhy Energy de près de 7%.

L'action sur les marchés est venue de la pléthore de résultats aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe. En France, ceux d'Orange et de Renault ont été sanctionnées tandis qu'Hermès a inscrit un nouveau plus haut historique grâce au boom de ses ventes.

" Le mois de juin sera une réunion plus importante, lorsque la BCE devra (...) décider de réduire ou non le rythme des achats mensuels d'actifs ", a commenté Paul Diggle, Deputy Chief Economist d'Aberdeen Standard Investments.

La réunion de la BCE a été le non événement du jour. Sans aucune surprise, elle n'a pas modifié sa politique monétaire ultra accommodante. Ni ses taux directeurs, ni ses programmes de rachat d'actifs n'ont été modifiés, non pas que les investisseurs attendaient des nouveautés.

