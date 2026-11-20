La Bourse de Tokyo le 6 novembre 2026. ( AFP / Andrew Caballero-Reynolds )

Les Bourses ont dégringolé vendredi en Asie, perdant plus de 5 % à Tokyo, Séoul et Taipei, entraînées par l'effondrement des valeurs liées aux puces alors que le succès de la cotation d'Anthropic ne suffisait pas à balayer les inquiétudes persistantes sur l'IA.

La tech replonge

A la Bourse de Tokyo, l'indice vedette Nikkei a terminé sur un plongeon de 5,06 % à 56.436 points. À la Bourse de Séoul, l'indice phare Kospi a clôturé en chute de 5,21 % à 4.869 points.

La Bourse de Taipei a dégringolé de 6,23 % et l'indice hongkongais Hang Seng cédait 2,11 % vers 06H30.

Les places asiatiques ont emboîté le pas à la Bourse de New York, qui a terminé dans le rouge jeudi en dépit des premiers pas fracassants d'Anthropic: pour son premier jour très attendu de cotation, le créateur de l'agent conversationnel d'IA Claude avait clôturé en hausse de 17,07 %.

Avec cette entrée en Bourse, l'entreprise américaine a levé un montant record de 81,3 milliards de dollars.

Mais ce succès n'a pas suffi à dissiper la morosité autour des valeurs technologiques, pénalisées par les restrictions américaines à l'exportation de puces, les perspectives d'un durcissement réglementaire pour les centres de données et l'absence de rentabilité de nombreux acteurs du secteur.

Le scandale qui a éclaboussé Nvidia et son ex-patron Jensen Huang a ajouté aux préoccupations.

Dans ce contexte, les investisseurs se sont débarrassés d'autres actions pour pouvoir acheter les titres fraîchement introduits d'Anthropic.

Et le désintérêt pour le secteur tech a plombé en Asie les valeurs liées aux puces : à Séoul, les mastodontes des puces mémoires Samsung Electronics et SK hynix ont lâché plus de 6%, à l'unisson du japonais Advantest (-10,31 %) et du géant taïwanais TSMC (-4,8 %).

Les marchés digèrent encore la décision du gouvernement Trump d'instaurer une nouvelle restriction concernant l'exportation de puces américaines dans plusieurs pays d'Asie... au risque de limiter les revenus potentiels du secteur.

Et les débuts éblouissants d'Anthropic pourraient eux-même ne pas faire long feu.

"L'introduction d'Anthropic déclenche une nouvelle vague de ventes sur les marchés mondiaux. On peut se demander si l'importante levée de fonds réalisée par Anthropic a contribué à un assèchement de la liquidité" au détriment des autres actions, "mais quoi qu'il en soit, cela n'a guère conforté le moral des investisseurs", constate Chris Weston, du courtier Pepperstone.

Traders sur le parquet du New York Stock Exchange (NYSE) le 16 novembre 2026. ( AFP / ANGELA WEISS )

Dans cet environnement "il sera difficile d'envisager une hausse durable pour Anthropic sans une reprise plus large de l'appétit pour le risque. (...) A court terme, tant que les acheteurs ne feront pas preuve d’une réelle conviction, la trajectoire la plus probable semble rester orientée à la baisse", avertit-il.

"Les excellents résultats de Nvidia et l'introduction en Bourse réussie d'Anthropic n'ont pas suffi à rétablir la confiance. Cela indique que le marché ne se contente plus de rechercher une preuve de la demande en IA: il souhaite des preuves que les dépenses extraordinaires consenties peuvent générer des rendements durables", abonde Charu Chanana, de Saxo Markets.

"Anthropic met aussi en lumière le problème du financement circulaire: certains des plus importants investisseurs dans les développeurs de modèles IA sont les entreprises qui fournissent leurs puces, services cloud et infrastructures. Cela soulève des questions quant à la part des dépenses réellement soutenue par une demande rentable et indépendante des utilisateurs finaux", explique-t-elle.

Alibaba résiste

A rebours de nombreuses valeurs tech asiatiques, le géant chinois Alibaba voyait son titre bondir de 3,72 % vers 06H30 GMT à la Bourse de Hong Kong.

Le groupe, connu pour ses plateformes d'e-commerce, a annoncé jeudi une nouvelle hausse de 10 % sur un an de son chiffre d'affaires trimestriel grâce à la croissance continue de son secteur de l'IA, son bénéfice net ayant même triplé sur la période.

Le pétrole prudent

Les cours du pétrole remontent légèrement vendredi en Asie, après plusieurs séances marquées par de nets replis, les opérateurs restant prudents face aux attaques répétées au Moyen-Orient.

Vers 06H30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, gagnait 0,30 % à 92,26 dollars, et celui de WTI nord-américain progressait de 0,14 % à 83,33 dollars.

Sur le marché des changes, la devise japonaise se renforçait (+0,32 %) à 159,18 yens pour un dollar.