Les Bourses croient au rêve américain

(AOF) - Les marchés actions européens ont débuté cette semaine raccourcie sur une note positive dans le sillage des nouveaux records décrochés hier par Wall Street. Le CAC 40 a gagné 0,47% à 6 131,24 points après avoir atteint en matinée 6 159,10 points, soit son plus haut niveau depuis juillet 2007. Même optimisme dans le reste de l'Europe comme l'illustre la hausse de 0,63% de l'Euro Stoxx 50. Aux Etats-Unis en revanche, les investisseurs éprouvent le besoin de reprendre leur souffle. Vers 17h30, le Dow Jones abandonne 0,1% tandis que le Nasdaq grappille 0,36%.

L'optimisme reste alimenté par la bonne santé retrouvée de l'économie américaine. Hier, l'indice ISM des directeurs d'achats dans les services est ressorti en hausse à 63,7 contre 55,3 le mois précédent. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 59. Par ailleurs, les Etats-Unis ont créé plus de 900.000 emplois non-agricole au mois de mars alors lors que le consensus tablait sur 647.000.

Aujourd'hui, le FMI a relevé sa prévision de croissance américaine en 2021 de +5,1% à +6,4% grâce notamment au succès de la campagne de vaccination et au plan de relance de Joe Biden de 1 900 milliards de dollars.

Dans ce contexte porteur, les doutes persistants sur la sécurié du vaccin d'AstraZeneca sont relégués au second plan. A cet égard, l'Agence européenne des médicaments (EMA) organisera cette semaine une conférence de presse pour faire le point sur les rares cas de thrombose veineuse cérébrale.

A la Bourse de Paris, les valeurs de croissance et jugées de qualité comme Pernod Ricard (+3,22%) et L'Oreal (+2,25%) ont été les plus recherchées.

A l'opposé du palmarès, Atos a cédé 1,82% après sa chute de plus de 12% accusée jeudi dernier en raison de problèmes comptables potentiels aux États-Unis. Deutsche Bank a réduit son objectif de cours de 85 euros à 57 euros et sa recommandation d'Achat à Conserver sur le titre.