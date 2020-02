Les Bourses chutent : l'épidémie de coronavirus s'étend en Corée, Italie et Iran

(AOF) - Les marchés actions européens ont ouvert en nette baisse, le CAC 40 chutant de 2,80% à 5 861,18 points. Toutes les valeurs de l'indice SBF 120 sont dans le rouge. Les investisseurs s'inquiétent de la propagation de l'épidémie de coronavirus au-delà des frontières de la Chine. Jusqu'à ces derniers jours, ce pays a représenté l'essentiel des cas décelés et des morts, mais dans plusieurs pays, dont la Corée et l'Italie, le nombre de personnes contaminées est désormais en forte augmentation. Dans le premier pays plus de 760 cas ont été dénombrés et plus de 150 dans le second.

D'autres pays sont touchés, comme l'Iran où 8 morts ont été dénombrés.