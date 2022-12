Les bourses chutent après les discours " hawkish " des Banques centrales

(AOF) - Conséquences des discours "hawkish" des Banques centrales depuis hier, les marchés actions européens et américains ont reculé nettement, perdant entre 2 et 3%. La Fed et la BCE ont adopté une stratégie identique pour contrer l'inflation à savoir un relèvement des taux directeur de 50 points de base. Le CAC 40 a perdu 3,09% à 6 522,77 points et l’EuroStoxx50 a cédé 3,49% à 3 836,52 points. Côté indice américain, le Dow Jones perd 2,35% vers 17h40.

La Banque centrale européenne estime que les taux d'intérêt doivent encore être augmentés " sensiblement " à un rythme régulier, afin d'atteindre des niveaux suffisamment restrictifs pour assurer un retour au plus tôt de l'inflation vers l'objectif de 2 % à moyen terme.

Concernant son bilan, la BCE entend poursuivre les réinvestissements, en totalité, des remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance acquis dans le cadre du programme d'achats d'actifs (APP) au moins jusqu'à fin février 2023.

Par la suite, le portefeuille de l'APP sera réduit à un rythme mesuré et prévisible. Cette réduction sera de 15 milliards d'euros par mois en moyenne jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2023, puis son rythme sera ajusté au fil du temps.

Dans le sillage de ces déclarations, le rendement du 10 ans allemand gagne plus de 14 points de base à 2,085%.

Quant à la Fed, elle a augmenté aussi d'un demi-point son principal taux d'intérêt, qui se situe dans la fourchette de 4,25 à 4,5%. Son président Jérôme Powell a déclaré que de nouvelles hausses de taux sont à attendre. Le taux directeur est attendu à plus de 5% en 2023.

Au même titre que la BCE et la Fed, la Banque d'Angleterre et la Banque nationale suisse ont aussi annoncé une hausse de 50 points de base de son taux directeur, comme anticipé par les analystes. La BoE a ainsi porté son taux à 3,5% contre 3% précédemment et la BNS à 1%, à compter de vendredi.

Dans ce contexte, plusieurs statistiques économiques américaines décevantes, dont les très importantes ventes au détail et les deux indices manufacturiers régionaux, renforcent les inquiétudes des investisseurs à propos des risques de récession.

A la suite de ces annonces par les Banques centrales, la baisse des Bourses a été quasiment générale. Les valeurs du luxe et technologiques ont en particulier grandement baissé en bourse. Seules 3 valeurs du CAC 40 ont échappé au recul du marché parisien.