Les Bourses chinoises terminent en ordre dispersé

Les Bourses chinoises ont terminé en ordre dispersé lundi, Hong Kong terminant en baisse de 0,63% en raison des tensions sino-américaines grandissantes alors que Shanghai et Shenzhen progressaient grâce aux chiffres de l'inflation chinoise.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a clôturé en baisse de 0,63%, perdant 154,19 points à 24.377,43 sous le poids du regain des tensions entre Pékin et Washington, nourries par les sanctions américaines contre des dirigeants de Hong Kong s'ajoutant aux mesures radicales contre les applications chinoises TikTok et WeChat.

Des inquiétudes se font jour à propos de l'accord commercial sino-américain dit de "Phase 1" signé en janvier avant une reprise des discussions pour l'évaluer prévue en vidéo-conférence le 15 août, selon des médias américains.

L'indice composite de Shanghai a terminé en hausse de 0,75%, gagnant 25,22 points à 3.379,25 et celui de Shenzhen a progressé de 0,21%, prenant 4,76 points à 2.277,42.

En Chine, les prix à la consommation ont augmenté de 2,7% en juillet, plus qu'attendu, signe de la reprise économique dans le pays.

La Bourse de Tokyo était fermée lundi à l'occasion d'un jour férié au Japon et rouvrira mardi. Elle avait fini en repli vendredi ( -0,39% pour l'indice Nikkei à 22.329,94 points et -0,2% pour l'indice Topix élargi à 1.546,74 points) mais sur l'ensemble de la semaine dernière l'indice Nikkei a pris +2,85%.

Du côté des valeurs

NEXT DIGITAL ET LES PRO-DEMOCRATIE: à Hong Kong, le titre du groupe de presse pro-démocratie Next Digital a terminé la séance a grimpé de 180%, après avoir bondi jusqu'à 344% en cours d'échanges, suivant l'arrestation de son patron Jimmy Lai. Selon des analystes, des militants ont fait campagne sur les réseaux sociaux pour que les investisseurs multiplient leurs achats en signe de soutien.

TENCENT a perdu près de 5% après une chute similaire vendredi à la suite de la décision américaine sur WeChat.

Du côté des devises et du pétrole

Après 09H00 GMT, le dollar gagnait du terrain à 106 yens.

L'euro reculait par rapport au dollar, à 1,1774 dollar.

Les cours du pétrole progressaient. Vers 09H00 GMT le prix du baril de brut américain WTI gagnait 1,3% à 41,75 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord de 0,9% à 44,79 dollars.