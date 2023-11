Les Bourses avancent avant la banque centrale américaine

Les Bourses mondiales progressent mercredi, profitant de la détente du marché américain après les annonces des nouvelles émissions d'obligations de l'Etat fédéral, et avant la réunion de la banque centrale américaine, qui devrait opter pour le statu quo.

Wall Street a ouvert proche de l'équilibre et vers 13H40 GMT, le Nasdaq gagnait 0,34%, le S&P 500 0,14%, le Dow Jones s'effritait de 0,03%.

En Europe, après un début de séance mitigé, Paris avançait de 0,85%, Londres de 0,73%, Francfort de 0,72% et Milan de 1,10%.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt américain baissait nettement, passant de 4,93% mardi à 4,86%, une baisse amplifiée depuis l'annonce du plan de financement trimestriel du Trésor américain, avec des émissions d'obligations en baisse.

Par ailleurs, le secteur privé américain a créé 113.000 emplois en octobre, en hausse par rapport à septembre selon des données publiées mercredi par ADP, inférieures toutefois aux attentes des analystes.

Les augmentations de salaire se poursuivent, mais à un rythme ralenti.

Ces informations sont plutôt favorables pour la banque centrale américaine, qui tente de faire revenir l'inflation autour de sa cible de 2%. Mercredi, elle termine son comité de politique monétaire.

Les acteurs du marché sont certains qu'elle laissera ses taux directeurs inchangés, et, pour l'analyste d'Oanda Craig Erlam, la prise de parole de son président Jerome Powell "sera presque une copie conforme des déclarations récentes".

Orsted coule

Après l'annulation d'un immense projet de ferme éolienne offshore aux Etats-Unis et des dépréciations de 3,8 milliards d'euros, le groupe danois Ørsted, spécialisé dans les énergies renouvelables, dégringolait de 18,86% à Copenhague.

Barry Callebaut: résultats savoureux

Le fournisseur suisse de cacao et préparations chocolatées Barry Callebaut a vu son chiffre d'affaires et son bénéfice net progresser lors de son exercice décalé 2022/2023 et veut doubler la taille de ses activités de spécialités ainsi que de ses activités en Asie-Pacifique.

Son action grimpait de 6,04% à Zurich.

Estée Lauder mal apprêtée

Le groupe américain de cosmétiques Estée Lauder chutait de 19,18% à New York après avoir de nouveau souffert de l'atonie des ventes en Chine, et annoncé un abaissement de ses prévisions annuelles.

Aston Martin dérape

Le constructeur britannique de voitures de luxe Aston Martin Lagonda dévissait de plus de 12% à Londres, pénalisé par l'annonce d'un retard dans la production de son modèle DB12.

La marque préférée de James Bond a annoncé une perte nette supérieure aux attentes au troisième trimestre mercredi, bien que divisée par deux à 118 millions de livres.

L'entreprise "a toujours une montagne de dettes" et si "des progrès ont été réalisés (...) tout cela semble un peu trop peu, trop tard", selon Russ Mould, analyste de chez AJ Bell.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole montaient nettement vers 13H25 GMT, toujours portés par le risque géopolitique, même si les craintes du marché qu'un conflit plus large éclate au Moyen-Orient s'atténuent, avant la publication hebdomadaire de l'état des stocks aux Etats-Unis.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier 2024, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, prenait 2,48%, à 87,13 dollars tandis que son équivalent américain, le WTI pour livraison en décembre, gagnait 2,82% à 83,31 dollars.

La monnaie nippone se reprenait un peu et gagnait 0,19% à 151,37 yens pour un dollar, après qu'un haut responsable du ministère japonais des Finances a assuré que le gouvernement nippon restait "sur le qui-vive" face à la débâcle du yen.

L'euro reculait de 0,49% face au dollar à 1,0524 dollar pour un euro.

bur-fs/jvi/de