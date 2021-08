Les Bourses atones en attendant Jackson Hole

Les Bourses mondiales évoluaient sans grand mouvement mercredi, dans l'attente de la conférence des banquiers centraux de Jackson Hole et du discours du patron de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell.

Vers 11H00 GMT, la Bourse de Paris montait de 0,23%, celle de Londres de 0,21%, tandis que Milan cédait 0,15%.

Francfort reculait de 0,16%, après la publication d'un indice IFO du moral des entrepreneurs allemands en baisse pour le mois d'août et en dessous des attentes des analystes.

Mardi, la Bourse de New York a enregistré de nouveaux records sur le Nasdaq et l'indice élargi S&P 500. Mercredi le marché semblait sur la réserve avant l'ouverture, les contrats à termes des trois principaux indices grappillaient tous environ 0,05%.

A seulement deux jours du "discours de Jerome Powell à Jackson Hole, l'optimisme du marché est partout", constate Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Toutes les salles de marchés sont tournées vers le centre des Etats-Unis, où débutera jeudi le symposium de Jackson Hole, au cours duquel les investisseurs espèrent avoir un peu plus d'informations sur les intentions de la Fed.

"Actions américaines, actions chinoises, actions de la tech, actions de l'énergie, il y a un optimisme aveugle et indéniable sur les marchés actions américains", ajoute Mme Ozkardeskaya.

Les banques centrales injectent depuis le printemps 2020 des milliards dans les marchés financiers afin de garantir aux entreprises et aux Etats des conditions de financement favorables, une nécessité en contexte de reprise.

Les marchés, qui ont largement bénéficié de cette abondance de liquidités, attendent donc fébrilement depuis plusieurs semaines d'en savoir plus sur l'évolution des politiques monétaires, et notamment sur le calendrier de la réduction des achats d'actifs de la Fed.

"Les actions montent, la volatilité baisse, tout va bien, jusqu'à ce que ça n'aille plus", s'inquiète l'analyste de Swissquote.

Les rendements obligataires remontaient légèrement, celui de la dette américaine à 10 ans était de 1,30% et l'équivalent allemand de -0,45%.

Les bourses asiatiques ont terminé en ordre dispersé et sans mouvement de grande ampleur.

Après la clôture des marchés, le Japon a annoncé l'extension à la majorité de son territoire des mesures sanitaires déjà en place dans une partie du pays afin de tenter d'endiguer la propagation du Covid-19, alors que des records de contaminations sont régulièrement recensés.

Données qui pourraient inquiéter les marchés: l'efficacité des vaccins de Pfizer et Moderna tombe à 66% face au variant Delta. Et selon une étude britannique, la protection conférée par les vaccins de Pfizer/BioNtech et d'Oxford/AstraZeneca diminue notablement au bout de six mois.

Les marchés prendront par ailleurs connaissance mercredi des commandes de biens durables en juillet aux Etats-Unis.

Pernod Ricard remboursé

Le groupe français de spiritueux va bénéficier d'un "drawback", un remboursement de droits de douane payés aux Etats-Unis, après une décision de justice. Pernod Ricard affirme que l'impact sur ses comptes 2020-2021 est un "résultat additionnel avant impôt de 163 millions de dollars, dont 33 millions de dollars de résultat opérationnel courant, équivalent à environ 1% de croissance interne supplémentaire". Son action montait de 1,21% à 179,45 euros.

Michelin rachète Allopneus

Le groupe Michelin (-0,14% à 138,55 euros) a annoncé l'acquisition de 100% du capital d'Allopneus, leader en France de la vente en ligne de pneumatiques dont il détenait déjà 40%.

Just Eat Takeaway embauche

Le groupe de livraison de repas Just Eat Takeaway va embaucher 1.500 personnes dans le nord-est de l'Angleterre, sur 12 mois, des emplois de services aux clients qui étaient auparavant pourvus en Inde et Bulgarie. Le titre prenait 0,94% à 7.004 pence.

Le pétrole en pause

Les prix du pétrole marquaient une pause, après deux séances de forte hausse, les investisseurs attendant les données des stocks de brut aux Etats-Unis.

Vers 11H00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre prenait 0,32% à 71,27 dollars à Londres par rapport à la clôture de mercredi.

A New York, le baril américain de WTI pour septembre était stable à 67,53 dollars.

L'euro était stable (-0,08%) face au billet vert, à 1,1747 dollar.

Le bitcoin reculait de 1,72% à 47.510 dollars, après avoir atteint lundi 50.512 dollars, un plus haut depuis mi-mai.

bur-jvi/pn/oaa