Les Bourses asiatiques victimes de prises de bénéfices

Les Bourses asiatiques ont cédé du terrain jeudi, victimes de prises de bénéfices par des investisseurs que le regain de tensions entre les Etats-Unis et la Chine rendent prudents.

Après quatre séances de hausse à la suite, l'indice vedette de la Bourse de Tokyo, le Nikkei, a cédé jeudi 0,21% à 20.552,31 points, tandis que l'indice élargi Topix a reculé de 0,23% à 1.491,21 points.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a lâché 0,49% à 24.280,03 points, tandis qu'en Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a reflué de 0,55% à 2.867,92 points et celui de Shenzhen de 0,95% à 1.788,64 points.

Le président américain Donald Trump a encore haussé le ton mercredi sur la gestion du coronavirus par la Chine, affirmant que le pays portait la responsabilité d'une "tuerie de masse mondiale", alors que le régime de Pékin s'apprête à proclamer vendredi sa "victoire" sur le coronavirus.

Cette escalade pourrait compromettre l'accord commercial sino-américain dit "de phase 1" signé en janvier, "d'autant que la pandémie et le sévère ralentissement économique rendent les engagements commerciaux de la Chine vis-à-vis des Etats-Unis plus difficiles à tenir", a commenté l'analyste Stephen Innes d'AxiCorp.

Au Japon, le gouvernement devrait lever ultérieurement jeudi l'état d'urgence pour trois régions de l'ouest du pays, dont celles des métropoles d'Osaka et de Kyoto, selon les médias, mais cette annonce avait déjà été largement anticipée par la Bourse de Tokyo.

Face au net reflux des nouveaux cas de Covid-19 dans l'archipel, le gouvernement avait déjà levé ce dispositif la semaine dernière pour 39 des 47 régions du pays, alors qu'il devait initialement durer jusqu'au 31 mai.

L'état d'urgence à Tokyo et dans sa grande banlieue devrait en revanche être maintenu pour l'heure.

Du côté des valeurs

TOYOTA ET HONDA DÉGRADÉS PAR S&P: l'action Toyota a cédé 0,82% à 6.362 yens, et celle de Honda 0,56% à 2.560 yens. L'agence de notation financière Standard & Poor's a dégradé mercredi d'un cran les notes de long terme des deux premiers constructeurs automobiles nippons et les a assorties de "perspectives négatives", prenant ainsi acte de leurs prévisions de résultats sombres ou vagues pour l'exercice 2020/21 et au-delà, en raison de la crise liée à la pandémie de coronavirus.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait face au dollar: vers 08H50 GMT un dollar valait 107,76 yens, contre 107,53 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise reculait aussi face à l'euro, qui s'échangeait pour 118,20 yens contre 118,06 yens la veille.

La monnaie européenne perdait en revanche du terrain face au dollar, à raison d'un euro pour 1,0969 dollar contre 1,0980 dollar mercredi.

Les cours du pétrole continuaient de grimper jeudi, après avoir retrouvé la veille leurs niveaux de la mi-mars dans la foulée d'un nouveau recul hebdomadaire des stocks de brut aux Etats-Unis, signe d'un redémarrage de l'activité.

Vers 08H40 GMT le prix du baril de brut américain WTI prenait 1,67% à 34,05 dollars et celui du baril de Brent londonien gagnait 1,29% à 36,21 dollars.

etb/etr