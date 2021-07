Les Bourses asiatiques rebondissent, l'Europe frileuse

Les marchés actions étaient divisés lundi après une fin de semaine particulièrement volatile en raison d'inquiétudes sur la reprise économique, menacée par le variant Delta.

En Europe, les places boursières s'affichaient plutôt dans le rouge. Vers 09H00 GMT, Paris perdait 0,54%, Londres 0,49%, Francfort 0,07%, tandis que Milan était en légère hausse (+0,08%).

Plus tôt en Asie, les Bourses ont en revanche rebondi dans le sillage des records enregistrés à Wall Street vendredi. Tokyo a grimpé de 2,25%, Shanghai de 0,67% et Hong Kong de 0,62%.

Vendredi, la Bourse de New York avait clôturé en hausse et atteint des plus hauts historiques sur ses trois indices majeurs, profitant d'un rebond après une séance moribonde jeudi.

L'agenda du jour est peu garni mais la saison des résultats semestriels débute cette semaine, avec les banques américaines en ouverture de bal dès mardi, ce qui permettra aux investisseurs de juger la vigueur de la reprise.

Ils scruteront aussi divers indicateurs, dont l'évolution des prix à la consommation aux Etats-Unis et dans plusieurs pays européens. Les craintes inflationnistes ont hanté les esprits ces derniers temps en dépit des messages se voulant rassurants des banques centrales.

"Cette semaine, le principal point d'attention sera probablement la publication d'une série de données économiques en provenance de Chine, à la suite de l'annonce d'un assouplissement de la politique monétaire par la Banque populaire de Chine la semaine dernière", prévoit Michael Hewson, analyste chez CMC Markets UK.

Les marchés vont également digérer les conclusions de la réunion des grands argentiers du G20 à Venise, qui ont approuvé la réforme de la taxation des multinationales visant à mettre fin aux paradis fiscaux.

La présidente de la BCE Christine Lagarde a également annoncé à Venise ce week-end une réunion "importante" de la Banque centrale européenne pour le 22 juillet. Dans une interview pour Bloomberg, Mme Lagarde a déclaré que l'institution allait faire évoluer les orientations de sa politique monétaire lors de cette réunion.

"Une réunion mouvementée de la Banque centrale européenne dans dix jours pourrait donner un nouveau souffle aux marchés boursiers", prévient Milan Cutkovic, analyste chez Axi.

Pendant que d'autres banques centrales, comme la Fed, songent davantage à débattre du fait de réduire leurs soutiens, "la réticence de la BCE pourrait donc être une aubaine pour les marchés actions européens, alors que l'euro risque de subir une pression croissante", ajoute-t-il.

Au Canada, le taux de chômage est reparti à la baisse en juin et s'établit à 7,8%.

L'aérien en berne

Les valeurs du secteur du voyage étaient en baisse lundi. Les perspectives de reprise pour cet été sont sérieusement assombries par la propagation du variant Delta.

A Londres, le groupe IAG (British Airways) perdait 2,51% à 180 pence et la compagnie aérienne EasyJet 2,57% à 909 pence.

Air France lâchait 1,52% à 4 euros.

Du côté du secteur auto

Le patron de Volkswagen (+1,41% à 215,35 euros), Herbert Diess, a été prolongé jusqu'en 2025, a annoncé le premier constructeur européen vendredi.

Daimler (-0,77% à 72,35 euros) ne va plus produire que des véhicules électriques à la fin de la décennie, a indiqué son patron Ola Källenius à la revue Automobilwoche.

Sans croissance, Atos dévisse

Le groupe informatique français Atos chutait de 17,65% à 43,43 euros à Paris, après avoir annoncé des ventes décevantes au deuxième trimestre et dit qu'il ne retrouverait pas la croissance comme prévu en 2021.

Tate & Lyle cède le contrôle d'une branche

Le groupe agroalimentaire Tate & Lyle grimpait de 1,86% à 776 pence. La société veut se recentrer sur les produits bons pour la santé et va céder le contrôle de sa branche d'édulcorants sur le continent américain à un fonds d'investissement pour 1,3 milliard de dollars.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Les cours du brut reculaient lundi. Vers 09H00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre perdait 1,13% et valait 74,70 dollars à Londres.

A New York, le baril de WTI pour août lâchait 0,75%, à 74,00 dollars.

L'euro était stable (-0,05%) face au billet vert, à 1,1869 dollar.

Le bitcoin prenait 1,17% à 34.250 dollars.

