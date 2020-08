Les Bourses asiatiques heurtées par les décrets de Trump contre TikTok et WeChat

Les grandes Bourses asiatiques ont souffert vendredi, ébranlées par les décrets de Donald Trump contre les applications chinoises TikTok et WeChat, et dans l'attente de la publication des chiffres américains de l'emploi en juillet.

Au nom de la sécurité nationale des Etats-Unis, le président américain a signé des décrets interdisant d'ici 45 jours toute transaction de résidents américains avec ByteDance, la maison mère chinoise de l'application TikTok, et WeChat, réseau social appartenant au géant chinois du numérique Tencent.

Pékin a dénoncé vendredi une "manipulation et une répression politiques".

Ce nouvel accès de tensions sino-américaines a accéléré les pertes sur les marchés asiatiques, déjà déçus auparavant par l'impasse des négociations sur le nouveau plan de soutien à l'économie américaine.

L'indice Hang Seng de Hong Kong, où Tencent est coté, a clôturé en baisse de 1,6% à 24.531,62 points.

L'indice composite de Shanghai a perdu 0,96% à 3.354,04 points et celui de Shenzhen a cédé 1,38% à 2.272,66 points.

Les pertes ont été plus modérées à la Bourse de Tokyo, dont l'indice vedette Nikkei a perdu 0,39% à 22.329,94 points. Sur l'ensemble de la semaine écoulée, le Nikkei a nettement rebondi (+2,85%).

La Bourse de Tokyo observera lundi un jour férié au Japon, ce qui a favorisé des prises de bénéfices, selon des analystes.

Du côté des valeurs

TENCENT TRÉBUCHE: le géant chinois de l'internet Tencent, propriétaire du très populaire réseau social WeChat dans le viseur de Donald Trump, a lâché 5,04% à 527,50 dollars hongkongais à la clôture de la Bourse de Hong Kong.

"Le gouvernement américain devrait annoncer d'autres mesures contre Tencent", a estimé Steven Leung, analyste chez UOB Kay Hian à Hong Kong. "La stratégie d'expansion à l'international de Tencent semble désormais un peu incertaine".

ByteDance, la société chinoise derrière TikTok, n'est pas cotée. Le japonais SoftBank Group, l'un de ses principaux actionnaires, a perdu 0,41% à 6.521 yens à Tokyo.

SHISEIDO, BEAUTÉ ABÎMÉE: le titre du géant japonais des cosmétiques Shiseido s'est enfoncé de 8,64% à 5.540 yens à Tokyo.

Victime de la crise sanitaire, le groupe a annoncé jeudi une perte nette au deuxième trimestre et a prévu de rester dans le rouge en 2020, à hauteur de 22 milliards de yens (175,6 millions d'euros), ce qui serait sa pire perte nette annuelle depuis 2002. Shiseido n'espère pas un rétablissement complet du marché mondial de la beauté et de ses propres activités avant 2023.

"SUPER" NINTENDO: l'action Nintendo a nettement grimpé (+2,58% à 50.460 yens) après les résultats trimestriels florissants du groupe publiés la veille, ayant bénéficié de l'engouement mondial pour les jeux vidéo durant les confinements mis en place contre la pandémie.

Le bénéfice net du fabricant de la console Switch a notamment été multiplié par 6,4 sur un an sur la période avril-juin, tandis que son chiffre d'affaires a plus que doublé. Malgré cela, Nintendo est resté prudent et n'a pas modifié ses prévisions pour l'ensemble de son exercice 2020/21.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar était quasi stable face à la monnaie japonaise, à raison d'un dollar pour 105,58 yens vers 08H45 GMT contre 105,55 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne faiblissait sensiblement face au yen, un euro valant 124,90 yens contre 125,36 yens la veille.

L'euro baissait aussi face au billet vert: un euro s'échangeait pour 1,1828 dollar contre 1,1877 dollar jeudi.

Les prix du pétrole étaient dans le rouge: vers 08H40 GMT le cours du baril de brut américain WTI perdait 0,45% à 41,76 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord abandonnait 0,38% à 44,92 dollars.

