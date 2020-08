Les Bourses asiatiques finissent en hausse dans la roue de Wall Street

Les principales Bourses asiatiques, surtout Hong Kong, ont fini lundi dans le vert, encouragées par les gains en fin de semaine dernière à Wall Street qui ont éclipsé un nouvel épisode des tensions sino-américaines autour de l'application TikTok.

A Tokyo, après un mauvais départ, l'indice Nikkei a rapidement inversé la tendance et s'est apprécié au final de 0,28% à 22.985,51 points, tandis que l'indice élargi Topix a progressé de 0,19% à 1.607,13 points.

Les investisseurs japonais ont fait fi des interrogations grandissantes sur la santé de Shinzo Abe, qui s'est rendu à l'hôpital lundi pour la deuxième fois en huit jours, sans préciser de quoi il souffre.

"Même si M. Abe décidait de démissionner, son successeur devrait être choisi au sein du PLD (sa formation politique, NDLR) et être proche de lui, ce qui signifie que le cadre politique général ne devrait probablement pas changer", ont estimé les analystes d'UBS.

Le nouveau rebondissement ce week-end dans l'affaire TikTok n'a pas non plus effrayé le marché nippon, pas plus que les places chinoises.

L'application chinoise de partage de vidéo a annoncé samedi qu'elle allait contester devant les tribunaux le décret signé début août par Donald Trump visant à interdire prochainement son activité aux Etats-Unis, au motif que la plateforme espionnerait pour le compte de Pékin.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a été dynamique (+1,74% à 25.551,58 points), tandis que l'indice composite de Shanghai a pris 0,15% à 3.385,64 points et celui de Shenzhen 1,26% à 2.278,25 points.

Du côté des valeurs

NINTENDO CARTONNE: le titre du géant japonais du jeu vidéo Nintendo a grimpé de 4,78% à 57.320 yens, son plus grand bond en une séance depuis le mois de mars.

L'entreprise est considérée comme une valeur boursière sûre grâce à ses solides ventes de consoles et de jeux associés en raison de la pandémie qui contraint de nombreuses personnes dans le monde entier à privilégier les loisirs à domicile.

Selon l'analyste Eiji Kinouchi de Daiwa Securities, ses performances de lundi seraient liées à sa popularité auprès des petits porteurs américains, en particulier dans le contexte des tensions sino-américaines, Nintendo n'étant pas lié de près ou de loin à la Chine.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était quasi stable face au dollar vers 08H20 GMT, à raison d'un dollar pour 105,83 yens contre 105,80 yens vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise baissait vis-à-vis de l'euro, lequel valait 125,04 yens contre 124,81 yens vendredi.

La monnaie européenne s'appréciait aussi face au billet vert: un euro s'échangeait pour 1,1813 dollar, contre 1,1797 dollar en fin de semaine dernière.

Les cours du pétrole étaient bien orientés: vers 08H15 GMT le prix du baril de brut américain WTI prenait 0,66% à 42,62 dollars, et celui du baril de Brent de la mer du Nord avançait de 0,72% à 44,67 dollars.

etb-mac/jrp