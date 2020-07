Les Bourses asiatiques finissent dans des directions opposées

Les grandes Bourses asiatiques ont terminé en ordre dispersé lundi, Tokyo et Hong Kong ayant été freinées par la progression continue de la pandémie mondiale, tandis que les Bourses de Chine continentale ont au contraire clôturé en nette hausse.

A Tokyo, l'indice vedette Nikkei a stagné (+0,09% à 22.717,48 points) tandis que l'indice élargi Topix a pris 0,2% à 1.577,03 points.

Alors que le cap des 600.000 morts a été franchi dans le monde, le Covid-19 continue de faire rage aux Etats-Unis notamment, et de nombreux pays renforcent de nouveau leurs mesures sanitaires face au risque d'une deuxième vague, compliquant encore un peu plus la reprise économique.

La confiance des consommateurs américains s'est érodée plus que prévu au début du mois de juillet, tandis que les exportations japonaises ont continué de chuter en juin (-26,2% sur un an), à peine moins qu'en mai et alors que les analystes s'attendaient à une baisse un peu plus faible (-24,7%).

Et à Bruxelles, les 27 Etats membres de l'Union européenne tentent sans succès depuis vendredi de parvenir à un accord sur un plan de relance de 750 milliards d'euros. Une nouvelle session plénière est prévue lundi à 14H00 GMT.

Hong Kong a également fait les frais des inquiétudes sur sa propre situation sanitaire, jugée "critique" selon la cheffe de l'exécutif local Carrie Lam: l'indice Hang Seng y a terminé en baisse de 0,12% à 25.057,99 points.

Alors qu'elles s'étaient mises à douter en fin de semaine dernière, les Bourses de Chine continentale ont été dynamiques lundi, l'indice composite de Shanghai grimpant de 3,11% à 3.314,15 points et celui de Shenzhen gagnant 2,68% à 2.216,70 points.

Du côté des valeurs

MHI LANCE AVEC SUCCÈS UNE SONDE ARABE: le titre du Japonais Mitsubishi Heavy Industries (MHI) a progressé de 1,55% à 2.703,5 points. Un lanceur du groupe a propulsé lundi avec succès la sonde émiratie "Al-Amal" (Espoir) vers l'espace en direction de Mars.

Ayant décollé du centre spatial de Tanegashima (sud-ouest du Japon), cet engin inhabité devrait commencer à orbiter autour de la planète rouge d'ici février 2021 et en faire le tour pendant toute une année martienne de 687 jours terrestres.

NEC ET FUJITSU PROFITENT DES MALHEURS DE HUAWEI: les titres des entreprises nipponnes NEC (+2,29% à 5.790 yens) et Fujitsu (+3,95% à 13.920 yens) ont bénéficié d'informations du quotidien économique Nikkei selon lesquelles les deux groupes technologiques nippons auraient été approchés la semaine dernière par le gouvernement britannique après sa décision d'exclure le chinois Huawei de son réseau 5G.

NEC et Fujitsu devraient cependant être en compétition avec le suédois Ericsson et le finlandais Nokia, les deux autres principaux équipementiers 5G mondiaux derrière Huawei.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait face au dollar, à raison d'un dollar pour 107,17 yens vers 08H45 GMT contre 107,02 yens vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise perdait aussi du terrain face à l'euro, qui valait 122,85 yens contre 122,31 yens vendredi.

L'euro progressait face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,1464 dollar contre 1,1428 dollar en fin de semaine dernière.

Le pétrole évoluait dans le rouge. Vers 08H40 GMT le prix du baril de brut américain reculait de 0,76% à 40,28 dollars et celui de baril de Brent de la mer du Nord cédait 0,72% à 42,83 dollars.

