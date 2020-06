Les Bourses asiatiques enchaînent une troisième séance de hausse

Les Bourses asiatiques ont grimpé mercredi pour une troisième séance consécutive, affichant toujours leur optimisme à l'égard de la reprise économique et continuant de reléguer au second plan les tensions sino-américaines persistantes et les violentes manifestations aux Etats-Unis.

A Tokyo, l'indice Nikkei des 225 principales valeurs a progressé de 1,29% à 22.613,76 points, dans le sillage des gains de la veille à Wall Street. Le Nikkei a retrouvé son plus haut niveau de clôture depuis le 21 février.

La baisse du yen face au dollar, une tendance favorable aux groupes exportateurs nippons, et les espoirs de nouvelles mesures exceptionnelles de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi ont renforcé la confiance à Tokyo.

L'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong a aussi terminé en forte hausse (+1,37% à 24.325,62 points).

Les gains ont cependant été plus faibles en Chine continentale, malgré un indicateur positif sur l'activité dans les services en mai dans le pays. L'indice composite de Shenzhen a gagné 0,72% à 1.847,38 points mais celui de Shanghai a fait du surplace (+0,07% à 2.923,37 points).

Du côté des valeurs

NISSAN MET LA PRESSION SUR LONDRES : alors que les difficiles négociations post-Brexit entre Londres et Bruxelles ont repris mardi, le constructeur automobile Nissan (+7,48% à 441 yens) a une nouvelle fois averti de la grave menace qu'un "no deal" représenterait pour son usine géante de Sunderland (nord-est de l'Angleterre).

Cette usine de 7.000 salariés a été épargnée par le nouveau plan de restructuration du groupe, qui a en revanche décidé de fermer son site de Barcelone. Mais Sunderland ne serait "pas viable" en cas de non accord commercial entre Londres et Bruxelles, a rappelé à la BBC le directeur opérationnel du constructeur automobile japonais, Ashwani Gupta.

RAKUTEN ET NEC UNIS SUR LA 5G : dernier arrivé sur le marché télécom nippon, Rakuten a annoncé mercredi le renforcement de son partenariat avec son compatriote NEC pour bâtir son réseau japonais spécifiquement dédié à la 5G (dit réseau "standalone"). Les deux groupes n'ont cependant pas profité de cette annonce, le développement de la 5G étant une aventure particulièrement coûteuse : le titre Rakuten a perdu 0,8% à 992 yens et celui de NEC 1,86% à 4.745 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Un dollar s'échangeait pour 108,77 yens vers 09H00 GMT, contre 108,68 yens mardi à 21H00 GMT. La monnaie japonaise avait déjà nettement reflué face au billet vert mardi.

La monnaie japonaise continuait aussi de reculer face à l'euro, lequel valait 121,94 yens contre 121,39 yens la veille à 21H00 GMT.

L'euro montait aussi nettement face au dollar, à raison d'un euro pour 1,1210 dollar contre 1,1170 dollar mardi.

Les cours de l'or noir continuaient d'être soutenus par la perspective du prochain sommet de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de leurs alliés (Opep+), qui pourrait se tenir dès cette semaine selon des rumeurs de marché.

Vers 08H50 GMT le prix du baril de brut américain WTI gagnait 1,41% à 37,33 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,83% à 39,90 dollars.

