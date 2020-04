Les Bourses asiatiques en hausse, stimulées par la perspective d'une reprise de l'activité

Les grandes Bourses d'Asie ont fini lundi dans le vert, surtout Tokyo et Hong Kong, surfant toujours sur l'espoir d'un prochain redémarrage de l'activité économique aux Etats-Unis et en Europe et préférant passer outre une nouvelle dégringolade du pétrole.

"La grande réouverture aux Etats-Unis paraît encore loin, mais le fait que quelques-uns aient repris le travail (là-bas) semble avoir stimulé l'imagination des investisseurs", a commenté l'analyste d'AxiCorp Stephen Innes dans une note.

Les gains les plus significatifs ont été signés par la Bourse de Tokyo, qui a aussi été soulagée par une nouvelle salve de mesures anti-crise par la Banque du Japon (BoJ).

L'indice vedette Nikkei a bondi de 2,7% à 19.782,22 points, tandis que l'indice élargi Topix a pris 1,83% à 1.447,25 points.

Les annonces de la BoJ "étaient largement anticipées mais elles ont été accueillies comme une bonne nouvelle", a commenté Toshikazu Horiuchi, un courtier chez IwaiCosmo Securities interrogé par l'AFP.

Les investisseurs attendent désormais les annonces éventuelles de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne (BCE), qui se réunissent toutes deux ultérieurement cette semaine.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a grimpé de 1,88% à 24.820,14 points. Mais les gains ont été beaucoup plus modestes en Chine continentale: l'indice composite de Shanghai a progressé seulement de 0,25% à 2.815,49 points, et celui de Shenzhen a fini quasi stable (+0,06% à 1.738,05 points).

Du côté des valeurs

TAKEDA EN FORME: le titre du géant pharmaceutique japonais Takeda s'est apprécié de 5,2% à 3.986 yens, après avoir déjà gagné plus de 2% vendredi. Selon le quotidien économique Nikkei, le groupe envisage de vendre son activité japonaise de médicaments sans ordonnance (OTC) dont le prix pourrait s'élever à 400 milliards de yens (3,4 milliards d'euros). Sollicitée par l'AFP, une porte-parole du groupe n'a pas fait de commentaire.

Takeda a par ailleurs annoncé vendredi la vente d'un portefeuille de médicaments et de deux usines en Europe au groupe danois Orifarm pour 670 millions de dollars. Depuis son rachat colossal du laboratoire irlandais Shire début 2019, le groupe se déleste régulièrement d'actifs qu'il ne considère plus comme stratégiques, afin de réduire son niveau d'endettement.

Du côté des devises et du pétrole

La monnaie japonaise reculait face au dollar, un mouvement de change favorable aux groupes exportateurs nippons. Vers 09H40 GMT un dollar valait 107,22 yens, contre 107,51 yens vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne baissait très légèrement face au yen, à raison d'un euro pour 116,31 yens contre 116,36 yens vendredi, tout en progressant face au dollar: un euro s'échangeait pour 1,0846 dollar, contre 1,0823 dollar vendredi.

Les cours du pétrole, qui avaient connu un répit vendredi après une semaine épouvantable, rechutaient lourdement lundi, sur fond de craintes persistantes d'un risque de saturation des capacités de stockage d'or noir, alors que la demande mondiale est en berne.

Peu avant 09H30 GMT le baril de brut américain WTI dévissait de 14,52% à 14,48 dollars, tandis que le baril de Brent londonien limitait la casse (-3,4% à 20,71 dollars).

etb-si/evs