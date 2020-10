Les Bourses asiatiques en berne, craintes liées au coronavirus

Les grandes Bourses asiatiques ont terminé nettement dans le rouge vendredi, les investisseurs se montrant préoccupés par la recrudescence de la pandémie en Europe et aux Etats-Unis, ainsi que par la présidentielle américaine.

A Tokyo, l'indice vedette Nikkei a baissé pour la cinquième séance consécutive, lâchant 1,52% à 22.977,13 points, pour une chute totale de 2,3% sur l'ensemble de la semaine. L'indice élargi Topix est descendu de 1,96% à 1.579,33 points.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a chuté encore plus sévèrement (-1,95% à 24.107,42 points). L'indice composite de Shanghai a cédé 1,47% à 3.224,53 points et celui de Shenzhen a dégringolé de 2,29% à 2.198,07 points.

"A court terme, la détérioration potentielle des conditions économiques mondiales en raison de la propagation du virus aux Etats-Unis et en Europe" va tirer les actions à la baisse, a résumé Tomoichiro Kubota, analyste marché chez Matsui Securities, cité par Bloomberg.

Par ailleurs, les investisseurs à Tokyo n'ont plus que peu de temps pour ajuster leurs positions avant l'élection présidentielle américaine qui se tient mardi prochain, s'agissant d'un jour férié au Japon, a relevé M. Kubota.

Du côté des valeurs

MHI GÈLE SON PROJET SPACEJET: le conglomérat industriel japonais (-1,6% à 2.234,5 yens) a annoncé vendredi le gel durable de son projet d'avion commercial SpaceJet en raison de la crise sanitaire qui pousse le groupe à se recentrer.

Mitsubishi Heavy Industries a dévoilé un mini-bénéfice net trimestriel de 820 millions de yens (moins de 7 millions d'euros), soit une chute de 94% sur un an, et prévoit in fine de supprimer 2.000 postes à l'international dans ses activités en déclin.

JAPAN AIRLINES VOIT ROUGE: la compagnie aérienne (-3,73% à 1.817 yens) a annoncé prévoir une perte nette de 240 à 270 milliards de yens sur son exercice 2020/21, qui signerait sa première incursion dans le rouge depuis son retour en Bourse en 2012.

PANASONIC: le groupe nippon d'électronique, qui a renoué avec les bénéfices sur son deuxième trimestre 2020/21 et montré des signes de nette amélioration dans ses activités pour l'industrie automobile, dont il est un important fournisseur de batteries électriques, a vu son action grimper de 4,93% à 960,7 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen remontait face au dollar, à raison d'un dollar pour 104,32 yens vers 09H20 GMT, contre 104,61 yens la veille à 21H00 GMT, un mouvement de change négatif pour les valeurs exportatrices nippones.

La monnaie japonaise progressait également face à l'euro, lequel valait 121,77 yens contre 122,13 yens jeudi.

Un euro se négociait par ailleurs à 1,1674 dollar, parfaitement stable par rapport à jeudi 21H00 GMT.

Les cours du pétrole étaient hésitants, après avoir chuté jeudi pour la deuxième séance d'affilée, plombés par les mesures sanitaires drastiques en Europe qui limitent la consommation de brut.

Vers 09H20 GMT le prix du baril de brut américain WTI perdait à peine 0,06% à 36,15 dollars et celui du baril de Brent londonien était quasiment stable à -0,03% à 37,64 dollars.

mac-etb/lth