Les Bourses asiatiques en baisse, la recrudescence du Covid-19 pèse

Les grandes Bourses asiatiques ont terminé la semaine dans le rouge, déprimées par la recrudescence des cas de Covid-19 à travers le monde.

Après huit séances positives d'affilée, l'indice vedette Nikkei de Tokyo a cédé 0,53%, à 25.385,87 points. Sur l'ensemble de la semaine, il affiche cependant une progression totale de 4,4%. L'indice élargi Topix a lui perdu 1,33% vendredi, à 1.703,22 points.

L'indice Hang Seng à Hong Kong a cédé 0,05% à 26.156,86 points. Shanghai a clôturé à -0,86%, s'établissant à 3.310,10 points, et l'indice de Shenzhen a baissé de 0,22%, à 2.268,67 points.

La Bourse de New York avait terminé jeudi en nette baisse, la hausse des cas de Covid-19 aux Etats-Unis prenant le pas sur l'optimisme qu'avait suscité l'annonce d'un futur vaccin.

"Le rythme inquiétant à court terme du Covid et la perspective de mois à venir difficiles provoque un épuisement des marchés", a noté Yousef Abbasi, stratégiste chez StoneX, cité par Bloomberg.

"Malgré des nouvelles vraiment remarquables sur le front des soins médicaux et des vaccins cette semaine, (...), les investisseurs n'ont pu ignorer les cas de Covid-19 qui ne cessent de monter en flèche et les désagréments des nouvelles restrictions économiques", a pour sa part déclaré Stephen Innes, stratégiste à Axi, en s'inquiétant d'un possible "hiver de mécontentement".

L'archipel nippon, où les autorités mettent en garde contre l'arrivée d'une "troisième vague" de Covid-19, a lui-même recensé jeudi plus de 1.600 nouvelles contaminations, un record pour le pays.

Du côté des valeurs

NISSAN: l'action du constructeur automobile japonais a terminé la séance en forte hausse vendredi (+8,75% à 444,8 yens). Nissan, qui a annoncé la veille ses résultats, n'a pas pu éviter une nouvelle perte nette au deuxième trimestre 2020/21, mais celle-ci a été beaucoup plus limitée qu'en début d'exercice, lui permettant d'améliorer ses prévisions annuelles, d'où la bonne performance de l'action vendredi.

BRIDGESTONE: l'action du groupe japonais de pneumatiques a perdu 5,05% à 3.567 yens au lendemain de l'annonce de ses résultats trimestriels. Bridgestone, qui n'est pas revenu sur sa décision de fermer son usine de Béthune (nord de la France), avait relevé jeudi certaines prévisions de résultats mais déclaré s'attendre à une perte nette sur l'ensemble de son exercice 2020.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était quasiment stable par rapport au dollar vers 08H30 GMT, à raison d'un dollar pour 105,10 yens contre 105,13 yens jeudi.

L'euro valait 124,19 yens, contre 124,12 yens la veille. Il s'échangeait pour 1,1816 dollar contre 1,1806 dollar la veille.

Après sa forte ascension depuis le début du mois, le marché du pétrole était orienté à la baisse, du fait notamment d'une augmentation inattendue des stocks commerciaux de brut aux Etats-Unis et des perspectives moroses pour la demande mondiale.

Vers 08H30 GMT, à Tokyo, le prix du baril de brut américain WTI perdait 1,48% à 40,51 dollars et celui du baril de Brent de la Mer du Nord lâchait 1,13% à 43,04 dollars.

