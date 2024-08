Les Bourses américaines terminent sur une note hésitante

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé la première séance de la semaine sans direction claire et avec de faibles volumes d'échanges. Les investisseurs prendront connaissance ces prochains jours de plusieurs données clés à l'instar de l'inflation outre-Atlantique mercredi et des ventes au détail le lendemain. Au chapitre des valeurs, le producteur canadien d'or Barrick Gold a terminé en nette hausse à la faveur de solides résultats trimestriels. Le Dow Jones a reculé de 0,36% à 39357 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,72% à 16780 points.

Barrick Gold (+9,08% à 18,99 dollars) a fini bien orienté à New York après avoir présenté ce lundi de solides résultats au deuxième trimestre 2024. Sur cette période, le bénéfice net du producteur canadien d'or et de cuivre a augmenté de 25% à 370 millions de dollars par rapport au premier trimestre. La marge d'Ebitda attribuable a progressé de 17% en glissement trimestriel pour atteindre 48%, avec des flux de trésorerie d'exploitation élevés de 1,16 milliard de dollars (en hausse de 53%) et une augmentation importante du flux de trésorerie disponible à 340 millions de dollars (+963%).

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Amazon

Amazon et Barclays annoncent un nouveau partenariat pour le lancement d'une carte de crédit co-brandée au Royaume-Uni. Cette nouvelle carte permet aux clients de gagner des récompenses sur leurs dépenses quotidiennes, qui peuvent être échangées contre des cartes-cadeaux sur Amazon.co.uk. Les clients de la carte Amazon Barclaycard reçoivent 1% de récompenses sur tous les achats effectués sur Amazon, 0,5% de récompenses sur les dépenses quotidiennes effectuées en dehors d'Amazon pendant les 12 premiers mois, et 0,25% par la suite.

Lockheed Martin

Lockheed Martin a livré le premier des cinq avions de transport tactique C-130J Super Hercules au ministère de la Défense et aux forces de défense néo-zélandaises lors d'une cérémonie organisée dans les installations de Lockheed Martin à Marietta, en Géorgie, le 8 août. Les équipages du 40e escadron situé sur la base RNZAF (Royal New Zealand Air Force) d'Auckland, à Whenuapai, utiliseront les nouveaux C-130J, qui représentent l'une des configurations les plus avancées du Super Hercules jamais produites.