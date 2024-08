Les Bourses américaines sur une note positive après les ventes au détail

(AOF) - Les marchés actions américains ont fini en nette hausse lors de l'avant-dernière séance de la semaine. Au chapitre des statistiques, les ventes au détail ont rebondi de manière inattendue en juillet aux Etats-Unis alors que le président de la Fed, Jerome Powell, doit prononcer la semaine prochaine à Jackson Hole un discours très attendu. Côté valeurs, Walmart a grimpé après avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel pour la deuxième fois cette année. Le Dow Jones a progressé de 1,39% à 40563 points tandis que le Nasdaq a gagné 2,34% à 17594 points.

Walmart (+6,58% à 73,18 dollars) a bondi à Wall Street après avoir publié de solides résultats au deuxième trimestre, clos fin juillet, de son exercice fiscal 2024-2025. Les revenus consolidés du groupe américain de grande distribution sur cette période s'élèvent à 169,3 milliards de dollars, en hausse de 4,8%. Le résultat d'exploitation ajusté a augmenté de 8,5% à 7,94 milliards de dollars, en raison de l'augmentation des marges brutes et bénéficiant de la réduction des pertes liées au commerce électronique. Le bénéfice par action ajusté s'élève à 0,67 dollar, soit une hausse de 9,8%.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à -7 en août, très en-dessous du consensus de 5,4, après 13,9 en juillet.

L’indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à -4,70 en août, à comparer avec un consensus de -5,90 et -6,60 en juillet.

Les ventes au détail ont augmenté de 1% en juillet aux Etats-Unis contre un consensus de +0,4% et après un repli de 0,2% en juin. Hors automobile et essences, elles ont progressé de 0,4% en juillet, après une hausse de 0,8% en juin.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 227 000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 236 000 et après 234 000 la semaine précédente.

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers s'est élevé à 39 en août, s'affichant sous le consensus de 43. Il était ressorti à 41 en juillet.

Les stocks américains de gaz ont baissé de 6 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine du 9 août aux Etats-Unis, alors qu'une augmentation de 43 milliards de pieds cubes était attendue, après une hausse de 21 milliards la semaine précédente, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie. Les stocks sont supérieurs de 209 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même époque et de 375 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 2889 milliards de pieds cubes.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Amazon

Amazon Web Services (AWS) a annoncé qu'Iberdrola (entreprise espagnole spécialisée dans la production de gaz et d'électricité) l'a choisi comme fournisseur de cloud privilégié pour les applications d'intelligence artificielle générative (IA), dans le cadre de leur partenariat mondial. Iberdrola utilisera les technologies AWS, notamment Amazon Bedrock et Amazon SageMaker pour développer des applications d'IA générative qui stimulent l'efficacité, personnalisent les interactions avec les clients et améliorent les processus de production d'énergie.

Cisco

Au titre du quatrième trimestre clos le 27 juillet 2024. Cisco a déclaré un chiffre d'affaires de 13,6 milliards de dollars en repli de 10%. Les revenus ont notamment baissé de 11% à la fois dans la région Amérique et en EMEA. Son bénéfice net a reculé de 45% pour atteindre les 2,2 milliards de dollars soit 0,54 dollar par action. Ce BPA est en repli de 44% par rapport au quatrième trimestre de l'année précédente. Le résultat d'exploitation s'est élevé à 2,6 milliards de dollars, en baisse de 38%.

Deere

Deere & Company a dégagé un bénéfice net de 1,734 milliard de dollars au troisième trimestre clos le 28 juillet 2024, soit 6,29 dollars par action. Il a fortement reculé par rapport au troisième trimestre 2023 : 2,978 milliards de dollars, soit 10,20 dollars par action. En outre, les ventes nettes se sont élevées à 11,387 milliards de dollars sur ce trimestre et à 35,484 milliards de dollars sur les neuf mois de l'année 2024 contre respectivement 14,28 milliards de dollars et 41,76 milliards de dollars l'année dernière.

Tapestry

Au quatrième trimestre de son exercice fiscal 2023-2024, Tapestry a dégagé un chiffre d'affaires net à 1,59 milliard de dollars, contre 1,62 milliard de dollars il y a un an à la même période, ce qui représente une baisse de 2% sur une base déclarée. Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 235 millions de dollars sur une base déclarée, tandis que la marge d'exploitation était de 14,8% contre 274 millions de dollars et 16,9% au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Le bénéfice net s'est élevé à 159 millions de dollars et le bénéfice par action diluée est de 0,68 dollar.