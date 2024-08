Les Bourses américaines reprennent du souffle après les minutes de la Fed

(AOF) - En territoire négatif la veille, les marchés actions américains ont clôturé sur une note positive après la publication des "minutes" de la réunion de la Fed des 30-31 juillet. Les responsables de la banque centrale américaine ont grandement soutenu la thèse d'une baisse des taux en septembre, comme attendu. Côté valeurs, Macy's a fini dans le rouge dans le sillage de perspectives revues à la baisse. Ce jeudi s'ouvre le symposium Jackson Hole d'où s'exprimera Jerome Powell demain. Le Dow Jones a progressé de 0,14% à 40890 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,57% à 17918 points.

Macy's a dégringolé de 12,91% à 15,45 dollars à la bourse new-yorkaise après avoir revu à la baisse ses prévisions de ventes nettes annuelles. La chaîne de grands magasins américaine anticipe désormais un chiffre d'affaires net annuel compris entre 22,1 et 22,4 milliards de dollars, contre 22,3 à 22,9 milliards de dollars précédemment. Ce recul des prévisions est le reflet "d'un consommateur plus exigeant et d'un environnement promotionnel plus intense", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Les chiffres économiques du jour

Les stocks de pétrole brut ont reculé de 4,649 millions de barils la semaine dernière aux Etats-Unis contre une hausse de 1,357 millions de barils la semaine précédente, selon l'agence américaine d'information sur l'énergie. Les spécialistes tablaient sur une baisse de 2 millions de barils. En outre, les stocks d'essence ont diminué de 1,606 millions de barils tandis que ceux des produits distillés, dont le fioul domestique, ont baissé de 3,312 million de barils. Le marché tablait respectivement sur une baisse de 0,100 million et de 0,040 million.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bristol-Myers Squibb

Bristol Myers Squibb a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accepté sa demande de licence de produit biologique supplémentaire (sBLA) pour son produit Opdivo (nivolumab) en combinaison avec le Yervoy (ipilimumab) comme traitement potentiel de première intention pour les patients adultes atteints d'un carcinome hépatocellulaire (CHC) non résécable,. Cette autorisation a été accordée sur la base des résultats de l'essai de phase 3 CheckMate -9DW.

Coty

Au cours de l'exercice 2024, le bénéfice net déclaré du groupe de cosmétiques Coty a chuté de 85%, ressortant à 76,2 millions de dollars contre 495 millions de dollars l'année précédente. L'Ebitda ajusté a augmenté de 12 % pour atteindre 1,091 milliard de dollars, dépassant ses prévisions : entre 1,08 et 1,09 milliard de dollars. Cela a généré une marge d'Ebitda ajusté de 17,8 %, soit une hausse de 30 points de base d'une année sur l'autre et dans le haut de la fourchette des prévisions de Coty.

Toll Brothers

Au troisième trimestre 2023/2024, le bénéfice net et le bénéfice par action de Toll Brothers se sont élevés à 374,6 millions de dollars et 3,60 dollars. Ils sont en recul par rapport au troisième trimestre 2022/2023 : 414,8 millions de dollars et 3,73 dollars. En outre, le chiffre d'affaires des ventes de logements s'est élevé à 2,72 milliards de dollars, en hausse de 2% par rapport au troisième trimestre de l'exercice 2023. Le résultat opérationnel s'est élevé à 497,2 millions de dollars, soit 18,2% du chiffre d'affaires total contre 515,1 millions de dollars, soit 19.2% du CA il y a un an.

Walmart

Walmart cherche à lever jusqu'à 3,74 milliards de dollars en vendant sa participation de 5,2% dans la société chinoise de commerce électronique JD.com, a indiqué Bloomberg News. L'action de JD.com cotée aux États-Unis chute de 7% en pré-Bourse. Le géant américain de la distribution a déclaré dans un communiqué que cette décision lui permettra de se concentrer sur les activités de Walmart China, ainsi que sur celles de l'unité chinoise de Sam's Club, sa filiale d'entreposage.