Les Bourses américaines en ordre dispersé après la performance record de Nvidia

(AOF) - Nettement en hausse la veille, les indices américains évoluent en ordre dispersé au lendemain des robustes résultats annuels de Nvidia. Avec un titre qui s'est envolé hier suite à ses bonnes performances, le fabricant de semi-conducteurs a atteint vendredi les 2000 milliards de dollars de capitalisation. En outre, Booking se replie occupant l'avant dernière place du S&P 500. Le groupe de réservation d'hôtels a dévoilé des perspectives décevantes s'agissant des nuits réservées. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,30% à 39186 points alors que le Nasdaq perd 0,33% à 15989 points.

Booking est en baisse de 9,64% à 3 525,77 dollars à Wall Street malgré des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre: le groupe de réservation d'hôtels chute à l'avant dernière place du S&P 500. En cause, le nombre de nuits réservées, qui ne devraient croître que de 4 à 6% au 1er trimestre de cette année selon les prévisions dévoilées par la direction lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs. Jefferies reste cependant à l'achat, soulignant la fiabilité de la société et ses prévisions souvent prudentes.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique majeure ne figure à l'ordre du jour.

Les valeurs à suivre

Booking

Booking est attendu en baisse de plus de 8% en pré-marché à Wall Street malgré des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre. Le bénéfice par action ajusté ressort à 32 dollars, en hausse de 29% sur un an, contre un consensus de 29,86 dollars. Le chiffre d'affaires a progressé de 18% à 4,8 milliards de dollars, contre un consensus de 4,71 milliards. Qui plus est le groupe annonce l'introduction d'un dividende trimestriel à 8,75 dollars. Selon Jefferies, ce sont les perspectives 2024 qui déçoivent, avec une croissance des réservations attendue entre 4 et 6%.

General Motors

Cruise, l'unité de voitures autonomes de General Motors se prépare à reprendre les tests de ses "robotaxis" dans les semaines à venir, probablement à Houston et Dallas, selon Bloomberg. Cruise a suspendu ses activités aux États-Unis en octobre 2023 après un incident à San Francisco : l'un de ses robotaxis a traîné un piéton renversé par une autre voiture. "Nous n'avons pas fixé de calendrier pour le déploiement", a déclaré Cruise à Reuters. "Notre objectif est de relancer nos activités dans une ville avec des véhicules conduits manuellement et des tests supervisés dès que possible".

Intuit

Intuit a présenté des résultats meilleurs que prévu et des perspectives décevantes. Au deuxième trimestre, clos fin janvier, l'éditeur de logiciels de conseil fiscal a enregistré un profit net de 353 millions de dollars, soit 1,25 cents par action, à comparer avec un profit de 168 millions de dollars représentant 60 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, il a dégagé un bénéfice par action de 2,63 dollars, à comparer au consensus de 2,30 dollars. Le chiffre d'affaires d'Intuit a, lui, augmenté de 11% à 3,40 milliards de dollars, en ligne avec les attentes.

Live Nation

Live Nation, la société mère de Ticketmaster, a déclaré une perte trimestrielle ajustée de 1,25 dollar par action pour le trimestre clos en décembre, les analystes prévoyant une perte de 1,04 dollar par action. Au titre du quatrième trimestre, le chiffre d'affaires, en amélioration de 36%, s'élève à 5,84 milliards de dollars, à comparer avec un consensus de 4,79 milliards de dollars. Les ventes de billets s'élèvent à 169,4 millions d'euros contre 155,4 millions d'euros lors du trimestre précédent.